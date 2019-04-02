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Эксперты составили список семи лучших первоапрельских шуток от производителей авто в 2019 году

Международный день смеха отмечают не только простые люди, но и крупные производители автомобилей. Эксперты составили список из 7 лучших первоапрельских шуток известных во всем мире брендов, постаравшихся разыграть автолюбителей.
Эксперты составили список семи лучших первоапрельских шуток от производителей авто в 2019 году

Компания Audi заявила о том, что хочет выпустить экологический автомобиль нового поколения – b-tron. Согласно опубликованной информации, новинка должна была работать на меду, однако пчелы, создавшие улей прямо в бардачке, помешали тестовым испытаниям. Отечественная LADA пошла дальше и заявила, что новое поколение Mitsubishi Lancer будет разработано на базе Vesta. Автомобиль должны были собирать прямо в Японии.

Пользователи Сети, ссылаясь на свои источники, заявили, что Mitsubishi Outlander получит новую 9-местную версию. Для этого внедорожник оснастят «семейным прицепом», где будут посадочные места для маленьких детей. Австралийские автожурналисты заявили, что микроавтобус Toyota HiAce получит версию кабриолет, и она будет эксклюзивом для местного рынка.
Эксперты составили список семи лучших первоапрельских шуток от производителей авто в 2019 году

Не обошли первоапрельские шутки и компанию Seat. Журналисты заявили о том, что все новые автомобили бренда будут укомплектованы кофеваркой, расположенной между передними сидениями. Блогеры разыграли и любителей марки Skoda. По их словам, машины этого бренда получат световую индикацию, с помощью которой жены смогут напоминать мужьям о важных делах. Дальше всех пошли немцы из BMW. Их британское подразделение официально заявило о получении патента на уникальное покрытие корпуса, позволяющее заряжать автомобиль исключительно ночью.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:30

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