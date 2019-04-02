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Ксения Бородина продолжает рисковать жизнью ради красивых фото в Instagram

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина продолжает делать фотографии и Stories для своего официального профиля, сидя за рулем автомобиля.

Ксения Бородина продолжает рисковать жизнью ради красивых фото в Instagram

Как оказалось, многомиллионная армия преданных поклонников телезнаменитости осудила Ксению за то, что она рискует жизнью ради красочных снимков.

Бородина никогда не скрывала тот факт, что очень любит снимать видеоролики и Stories для Instagram во время управления автомобилем. Время от времени звезда не только кривляется на камеру, поет, но и даже делает селфи, что очень пугает ее фанатов.

Считанные часы назад Ксения опубликовала у себя в микроблоге несколько коротких видеозаписей, на которых видно, что ведущая «Дома-2» снимает себя во время движения. В солнцезащитных очках сложно не заметить, что мимо Бородиной в этот момент проезжают другие машины, а спидометр говорит о том, что знаменитость передвигается на весьма высокой скорости.

Ксения Бородина продолжает рисковать жизнью ради красивых фото в Instagram

Известно, что сейчас Ксения является заботливой мамой двух девочек и любящей супругой. Именно поэтому многие подписчики Бородиной обеспокоены, ведь переживают, по их словам, за то, чтобы самые дорогие люди телеведущей не потеряли ее.

К слову, некоторые пользователи Сети вспомнили, как несколько лет назад Ксения попала в аварию. Тогда пострадал только автомобиль знаменитости, сама же Бородина отделалась несколькими ушибами. К слову, мало кто помнит, что в тот злополучный день за рулем сидела не ведущая «Дома-2», а ее водитель.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:37

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