Ксения Бородина продолжает рисковать жизнью ради красивых фото в Instagram





Как оказалось, многомиллионная армия преданных поклонников телезнаменитости осудила Ксению за то, что она рискует жизнью ради красочных снимков.Бородина никогда не скрывала тот факт, что очень любит снимать видеоролики и Stories для Instagram во время управления автомобилем. Время от времени звезда не только кривляется на камеру, поет, но и даже делает селфи, что очень пугает ее фанатов.Считанные часы назад Ксения опубликовала у себя в микроблоге несколько коротких видеозаписей, на которых видно, что ведущая «Дома-2» снимает себя во время движения. В солнцезащитных очках сложно не заметить, что мимо Бородиной в этот момент проезжают другие машины, а спидометр говорит о том, что знаменитость передвигается на весьма высокой скорости.Известно, что сейчас Ксения является заботливой мамой двух девочек и любящей супругой. Именно поэтому многие подписчики Бородиной обеспокоены, ведь переживают, по их словам, за то, чтобы самые дорогие люди телеведущей не потеряли ее.К слову, некоторые пользователи Сети вспомнили, как несколько лет назад Ксения попала в аварию. Тогда пострадал только автомобиль знаменитости, сама же Бородина отделалась несколькими ушибами. К слову, мало кто помнит, что в тот злополучный день за рулем сидела не ведущая «Дома-2», а ее водитель.