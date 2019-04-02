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Ким Кардашьян предстала в соблазнительном «металлическом» боди, чтобы поддержать сестру Кортни

Знаменитая модель, обладательница самых пышных форм, супруга популярного рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян предстала на новом снимке в соблазнительном «металлическом» боди. Сексапильная звезда подиума решила примерить провокационный наряд, чтобы поддержать сестру Кортни, планирующую запустить в продажу товары своего бренда.
Ким Кардашьян предстала в соблазнительном «металлическом» боди, чтобы поддержать сестру Кортни

Ким Кардашьян порадовала многомиллионных подписчиков в Instagram ярким и очень откровенным фото. Знаменитость запечатлена в полупрозрачном тонком боди металлического оттенка, идеально подчеркивающем все «прелести» тела модели. Образ звезды реалити-шоу «Семейство Кардашьян» был дополнен темными солнцезащитными очками и прозрачными босоножками.
Ким Кардашьян предстала в соблазнительном «металлическом» боди, чтобы поддержать сестру Кортни

Супруга Канье Уэста позирует в кадре так, словно только вышла из бассейна и собирается надеть халат. Публикация получила высокую оценку со стороны пользователей и множество восторженных отзывов. Всего за несколько часов «горячее» фото кумира получило более миллиона положительных отметок. Кадр был сделан в поддержку сестры Ким Кардашьян – Кортни, которая в скором времени представит необычный наряд вниманию потенциальных покупателей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:30

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