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Самые распространенные ошибки автолюбителей при замене антифриза

Далеко не всем известны нюансы, которые возникают при замене антифриза. Следует разобрать некоторые тонкости, чтобы избежать нежелательных проблем с автомобилем.
Самые распространенные ошибки автолюбителей при замене антифриза

Каждому автовладельцу известно, что антифриз служит для предотвращения перегрева двигателя автомобиля, а также он предотвращает появление коррозии в элементах системы охлаждения. Но, как и любые другие части транспортного средства, со временем антифриз теряет свои полезные свойства. Поэтому каждому владельцу машины необходимо знать правила замены этого вещества.

Выбрать оптимальную жидкость для охлаждения всегда поможет книга по ремонту и обслуживанию автомобиля. Если такая книга отсутствует, следует узнать мнение эксперта или поискать информацию на форумах. После определения вида антифриза для определенной марки, стоит запомнить несколько правил:

• никогда не смешивать антифризы разных классов;
• также не рекомендовано смешивать жидкости, которые имеют разный цвет;
• лучше покупать готовый к использованию продукт, поскольку концентраты требуют определения правильных пропорций, что может создать трудности для новичков;
• не рекомендуется использовать тосол, поскольку он потерял актуальность и теперь предпочтение отдается именно антифризу;
• замену жидкости необходимо проводить только на холодном двигателе, поскольку в ином случае существует угроза получить ожог;
• систематически проверять количество антифриза в бачке и не допускать падения его уровня;
• никогда не добавлять воду в бачок, поскольку смешивание приведет к потере полезных свойств жидкости.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:16

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