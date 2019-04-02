Эксперты рассказали, когда пора менять воздушный фильтр в машине





Множество водителей недооценивают влияние воздушного фильтра на работу мотора и автомобиля в целом, отмечают эксперты. По их словам, загрязнения этой детали сами дают о себе знать, главное уметь распознавать эти сигналы. К ним обычно относят: увеличение расхода топлива, сложности с пуском двигателя и нестабильную работу на холостых оборотах. Эксперты советуют сразу же после обнаружение этих сигналов проверять состояние воздушного фильтра.Они отмечают, в последнее время почти все автопроизводители делают их яркими: красными, оранжевыми и желтыми, поэтому заметить загрязнения очень просто. Если таковые обнаружены – необходимо срочно менять воздушный фильтр, иначе двигатель продолжит засоряться, что рано или поздно негативно скажется на его работе, а также может привести к критическим поломкам. Если же загрязнений не обнаружено – замену необходимо проводить согласно предписанию автопроизводителя. Для каждой модели и марки эти требования разные.Эксперты советуют автолюбителям не дожидаться полной выработки ресурса воздушного фильтра, а производить замену заранее. Это позволит продлить эксплуатацию автомобиля и избавит владельцев от переживаний об этом компоненте машины.