Поклонники подарили Наталии Орейро сувенирный паспорт России

Наталия Орейро очень любит Россию и часто посещает страну с гастролями. Аргентинская знаменитость достаточно хорошо говорит по-русски, а некоторые слова произносит без акцента. Поэтому сюрприз, который подготовили поклонники, пришелся актрисе по душе.Идея подарка пришла к фанатам после того, как они увидели шоу «Вечерний Ургант» с участием Наталии Орейро. Ведущий Иван Ургант сказал актрисе, что она так часто бывает в РФ, что стала практически русской. Певица призналась, что это так, но ей не хватает паспорта гражданки России, чтобы она чувствовала себя в стране как дома. Поэтому поклонники решили воплотить мечту своей любимицы в реальность.Во время выступления в Нижнем Новгороде Наталия Орейро удивила зрителей необычным выступлением. Больше всего поклонников впечатлила песня «Поднимите руки выше» в исполнении певицы. Ее номер сопровождал мультфильм, героиней которого была рисованная Наталия Орейро. При этом, аргентинская знаменитость выступала на сцене в таком же костюме, как и персонаж на экране. Также звезда «Дикого ангела» исполнила популярный саундтрек к сериалу и композицию под укулеле.