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Поклонники подарили Наталии Орейро сувенирный паспорт России

После концерта в Нижнем Новгороде 1 апреля поклонники подарили Наталии Орейро сувенирный паспорт России. Звезда сериала «Дикий ангел» была тронута таким вниманием фанатов и еще 40 минут раздавала автографы поклонникам.
Поклонники подарили Наталии Орейро сувенирный паспорт России


Наталия Орейро очень любит Россию и часто посещает страну с гастролями. Аргентинская знаменитость достаточно хорошо говорит по-русски, а некоторые слова произносит без акцента. Поэтому сюрприз, который подготовили поклонники, пришелся актрисе по душе.
Идея подарка пришла к фанатам после того, как они увидели шоу «Вечерний Ургант» с участием Наталии Орейро. Ведущий Иван Ургант сказал актрисе, что она так часто бывает в РФ, что стала практически русской. Певица призналась, что это так, но ей не хватает паспорта гражданки России, чтобы она чувствовала себя в стране как дома. Поэтому поклонники решили воплотить мечту своей любимицы в реальность.

Во время выступления в Нижнем Новгороде Наталия Орейро удивила зрителей необычным выступлением. Больше всего поклонников впечатлила песня «Поднимите руки выше» в исполнении певицы. Ее номер сопровождал мультфильм, героиней которого была рисованная Наталия Орейро. При этом, аргентинская знаменитость выступала на сцене в таком же костюме, как и персонаж на экране. Также звезда «Дикого ангела» исполнила популярный саундтрек к сериалу и композицию под укулеле.



 
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Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:06

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