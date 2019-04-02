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Саша Черно призналась фанатам в фиктивности брака

Одна из самых эпатажных звезд телепроекта «Дом-2» Александра Черно призналась в личном микроблоге, что ее брак фиктивный.

Саша Черно призналась фанатам в фиктивности брака

Всем известно, что возлюбленная Иосифа Оганесяна является активным пользователем социальных сетей. Практически каждый день Саша не только публикует у себя в профиле новые фотографии, видеозаписи и Stories, но и старается выходить в прямые эфиры.

Довольно часто ролики Черно привлекают внимание многих интернет-пользователей, а все из-за того, что в них участница «Дома-2» откровенно отвечает на те или иные вопросы подписчиков. Несколько недавних Stories не стали исключением.

Оказалось, что фанаты реалити-шоу до сих пор не верят в то, что Александра и Иосиф на самом деле поженились, поэтому попросили Черно опубликовать в Сеть снимок свидетельства о браке. Впрочем, девушка не стала выкладывать в микроблоге фото документа, а только поинтересовалась у фолловеров, зачем им видеть данное подтверждение.

Саша Черно призналась фанатам в фиктивности брака

В результате читатели сделали свои выводы. По мнению некоторых подписчиков Саши, она не публикует в социальные сети свидетельство о браке только потому, что он является фикцией. Нужно сказать, что Черно предположения фанатов подтвердила.

Отметим, что не все поверили в заявления Александры. Многие преданные поклонники Черно и Оганесяна уверены, что девушка ответила так только для того, чтобы ее оставили в покое.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:00

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