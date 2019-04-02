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Алсу провела фотосессию в белом платье в горох

Певица Алсу решила провести новую весеннюю фотосессию и порадовать ею себя, а также своих поклонников. Для этого звезда примерила белое платье в горох, а позировать решила прямо на лестнице.
Алсу провела фотосессию в белом платье в горох

Снимки с новой весенней фотосессии певица Алсу разместила на своей странице в Instagram. На них звезда одета в длинное белое платье в горох, а на ее ногах бежевые туфли-лодочки на высоком каблуке. Позирует знаменитость на лестнице, чей цвет гармонирует с ее нарядом. Опубликованные снимки артистка сопроводила такими словами: «Улетели белые метели… почему же ночью не до сна… что же ты со мной делаешь весна».

Поклонники Алсу позитивно восприняли новую фотосессию и похвалили артистку. Они отметили и ее замечательный внешний вид, и выбор платья. Подписчики уверены, подобные наряды помогают чувствовать весну даже в пасмурные и дождливые дни апреля. Они пожелали звезде приподнятого настроения и положительных эмоций.

Напомним, Алсу уже долгие годы счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Супруги воспитывают трех детей: 19-летнюю Сафину, 10-летнюю Микеллу и 3-летнего Рафаэля. Совсем недавно одна из дочек артистки стала участницей вокального телешоу «Голос. Дети». 10-летняя Микелла прошла слепые прослушивания и попала в команду к певице Светлане Лободе. Наследница Алсу сама сделал подобный выбор и предпочла украинскую исполнительницу Валерию Меладзе.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:00

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