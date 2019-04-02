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Николас Кейдж хочет аннулировать брак из-за преступного прошлого жены

Недавно стало известно о том, что Николас Кейдж женился на своей избраннице Эрике Койке. Но теперь актер хочет аннулировать брак из-за преступного прошлого жены-визажистки.
Николас Кейдж хочет аннулировать брак из-за преступного прошлого жены


Николас Кейдж заключил брак спонтанно и под действием алкоголя. Возлюбленная предложила голливудской звезде расписаться и он согласился. Но спустя четыре дня актер понял, что это было ошибкой. Оказалось, что Эрика Койке также была под воздействием спиртных напитков. У визажистки проблемы с алкоголем и преступное прошлое, которое она скрывала от возлюбленного.

Николас Кейдж хочет аннулировать брак из-за преступного прошлого жены


Эрику Койке дважды арестовывали за то, что она водила автомобиль в нетрезвом виде. Девушку даже приговорили к общественным работам и обязали посещать собрания анонимных алкоголиков. Визажистка сидела пять дней в тюрьме, а в прошлом году на нее поступило еще одно обвинение. Судебное разбирательство по этому делу еще не закончилось.



 
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Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:46

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