Николас Кейдж хочет аннулировать брак из-за преступного прошлого жены





Николас Кейдж заключил брак спонтанно и под действием алкоголя. Возлюбленная предложила голливудской звезде расписаться и он согласился. Но спустя четыре дня актер понял, что это было ошибкой. Оказалось, что Эрика Койке также была под воздействием спиртных напитков. У визажистки проблемы с алкоголем и преступное прошлое, которое она скрывала от возлюбленного.Эрику Койке дважды арестовывали за то, что она водила автомобиль в нетрезвом виде. Девушку даже приговорили к общественным работам и обязали посещать собрания анонимных алкоголиков. Визажистка сидела пять дней в тюрьме, а в прошлом году на нее поступило еще одно обвинение. Судебное разбирательство по этому делу еще не закончилось.