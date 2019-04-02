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Новые iPhone будут оснащены более емкими аккумуляторами

Компания Apple планирует оборудовать смартфоны iPhone более емкими аккумуляторными батареями. Цель этого апгрейда – обеспечить возможность подзарядки беспроводных наушников AirPods и других гаджетов компании.
Новые iPhone будут оснащены более емкими аккумуляторами

Согласно сообщению уважаемого аналитика Мин-Чи Куо, новые модели смартфонов известного бренда будут иметь возможность снабжать энергией иные девайсы компании. Он считает, что разработчики iPhone увеличили емкость своих телефонов для того, чтобы заряда хватало на несколько устройств. Так, согласно информации, емкость аккумуляторов iPhone XS будет увеличена на 20 процентов, а емкость аккумуляторов XS Max будет увеличена на 10-15 процентов, что позволит продлить максимальное время их работы без подзарядки, а также использовать их в качестве автономного источника питания для прочих гаджетов.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 17:38

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