АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.50 USD 65.42
Курс валют на 02.04.2019

«Снег» в шевелюре: Ольга Бузова засветила перхоть на волосах после рекламы шампуни

Ольга Бузова, как и другие звезды, зарабатывает с помощью рекламы в своем аккаунте в Instagram. Однако недавно поющая телеведущая недавно засветила перхоть на волосах, несмотря на то, что незадолго до этого расхваливала шампунь против нее.
«Снег» в шевелюре: Ольга Бузова засветила перхоть на волосах после рекламы шампуни

В своем микроблоге Ольга Бузова показывала косметическое средство, отмечая, что оно прекрасно устраняет такую проблему как перхоть. Тем не менее, на одном из последних снимков, где поющая телеведущая предстала вместе с коллегой по цеху Владом Кадони, на ее голове виден «снег» в шевелюре. Перхоть давно расценивается, как признак неряшливости, ведь большинство людей стараются избавиться от нее как можно скорее.

Поклонники тут же принялись спрашивать у Ольги Бузовой, что явилось причиной появления перхоти в ее волосах - артистке не помогла разрекламированная шампунь или же косметическое средство и стало причиной появления неприятности. Некоторые решили вступиться за поющую звезду "Дома-2", отметив, что перхоть появляется также из-за стресса, который в любом случае бывает у знаменитых людей.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Разработан лазерный метод для
Дольф Лундгрен снимется в российской
Элизабет Херли откровенно рассказала о
Зеленский и Порошенко проходят во
Актриса Ольга Дроздова рассказала о
Саша Черно призналась фанатам в
Новый кроссовер Chery Tiggo 8 стал
Родственники обеспокоены проживанием
В медиарейтинге российских женщин Алла
«Снег» в шевелюре: Ольга Бузова
Kia назвала стоимость нового ProCeed
Татьяна Брухунова предстала перед
Ученые: Употребление алкоголя
В США сняли на видео снежного человека
Елена Малышева не считает гематоген
Савичева и Утяшева вышли на подиум в
Тина Канделаки опубликовала фото в
Александр Васильев расскажет об иконах
Кончита Вурст удивила поклонников
Лодка российского путешественника
В Австралии рыбак нашел в сетях голову
Виктория Лопырева поздравила Лайму
Российским космонавтам на МКС устроят
Альбина Джанабаева высказалась о
У звезды «Дом-2» Алены Водонаевой
Юлия Ковальчук сильно переживает за
Над Лос-Анджелесом были замечены
Анна Бузова начала дружить с
Константин Богомолов назвал Ксению
Эндометриоз теперь можно обнаружить в
Просмотреть все новости