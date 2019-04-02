«Снег» в шевелюре: Ольга Бузова засветила перхоть на волосах после рекламы шампуни

В своем микроблоге Ольга Бузова показывала косметическое средство, отмечая, что оно прекрасно устраняет такую проблему как перхоть. Тем не менее, на одном из последних снимков, где поющая телеведущая предстала вместе с коллегой по цеху Владом Кадони, на ее голове виден «снег» в шевелюре. Перхоть давно расценивается, как признак неряшливости, ведь большинство людей стараются избавиться от нее как можно скорее.Поклонники тут же принялись спрашивать у Ольги Бузовой, что явилось причиной появления перхоти в ее волосах - артистке не помогла разрекламированная шампунь или же косметическое средство и стало причиной появления неприятности. Некоторые решили вступиться за поющую звезду "Дома-2", отметив, что перхоть появляется также из-за стресса, который в любом случае бывает у знаменитых людей.