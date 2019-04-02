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Басков поздравил продюсера Пригожина с юбилеем и назвал его человеком слова

Певец Николай Басков поздравил своего давнего друга Иосифа Пригожина с 50-летним юбилеем. Артист рассказал о личности продюсера и назвал его человеком слова, способным выполнять данные им обещание даже в переменчивом мире отечественного шоу-бизнеса.
Басков поздравил продюсера Пригожина с юбилеем и назвал его человеком слова

Николай Басков рассказал журналистам о своей давней дружбе с Иосифом Пригожиным. В ходе беседы певец поздравил продюсера с его 50-летним юбилеем и пожелал ему творческих успехов. Артист отмечает, Иосиф Пригожин человек прямолинейный и очень ответственный, но при этом верный друг, на которого можно положиться в любой ситуации. Звезда отмечает, если муж Валерии с кем-то дружит – то готов идти за этого человека до конца, именно такой у него характер.

Отдельно Николай Басков рассказал об отношении продюсера к своим подопечным. По его словам, с артистами Иосиф Пригожин работает кропотливо и самоотверженно, делает все, чтобы привести их к успеху, не жалея на это сил. Певец вспоминает, его друга можно назвать настоящим человеком слова, выполняющим данные им обещания несмотря на всю переменчивость мира шоу-бизнеса. В конце Николай Басков отметил, что будет ведущим юбилейного вечера продюсера.

Напомним, Иосифа Пригожина уже успели поздравить многие друзья, коллеги и близкие люди. Всех опередить постаралась его жена Валерия, опубликовавшая поздравления еще ночью 2 апреля. Свои добрые пожелания композитору выразили Катя Лель, Наташа Королева, Инна Маликова и многие другие.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:24

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