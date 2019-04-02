Российская модель Екатерина Авинова стала жертвой агрессии экс-супруга





Модель недавно посетила студию программы «Прямой эфир», где рассказала всю правду о случившемся инциденте. По словам потерпевшей, бывший муж Глеб Евтеев жестоко избил ее прямо на глазах у маленького наследника. По имеющимся данным, он поднял руку на возлюбленную из ревности к лучшему другу. У девушки диагностированы черепно-мозговая травма, отек мозга и перелом лицевых костей. Сам супруг уверяет, что Авинову не избивал, а только связал скотчем, травмы же экс-избранница получила после того, как поскользнулась и упала на кафель.Гостья «прямого эфира» призналась, что ей очень тяжело – кружится голова, в глазах темнеет, трудно говорить и писать сообщения. Модель прожила с Евтеевым почти три года, они развелись в конце 2018 года. Это не первый случай, когда экс-избранник поднял руку на мать его ребенка.По словам пострадавшей, она уже год живет в такой ситуации, супруг избивал ее не раз и внушил своим друзьям, что она не в своем уме. Даже после развода девушка жила с Евтеевым под одной крышей. Когда в Таиланде ночью она кричала от боли во время скандала с экс-супругом никто из русских соседей не пришел на помощь. У «агрессора» есть свои связи в полиции, поэтому стражи порядка проигнорировали вызовы избитой девушки.Авинова обратилась за помощью к адвокатам в студии ток-шоу Малахова и даже прошла проверку на детекторе лжи. Последнее подтвердило, что бывший муж действительно избил звезду подиума.