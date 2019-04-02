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Наташа Королева ответила на запрет въезда в Украину нецензурным стихом

Певица Наташа Королева уже пять лет не имеет возможности приехать к себе на родину из-за того, что СБУ запретила ей въезд в Украину. На это событие звезда отреагировала не в свойственной для себя манере – нецензурным стихом.
Наташа Королева ответила на запрет въезда в Украину нецензурным стихом

Наташа Королева недавно узнала еще одну неприятную новость. В этот раз Украина признала ее песню «Маленькая страна» экстремистской, что вызвало обсуждение в СМИ и Сети. На это событие отреагировал Сергей Шнуров, уже привыкший комментировать разные резонансные события с помощью своих нецензурных стихов. В этот раз лидер группировки «Ленинград» не стал изменять себе и сочинил произведение о «термоядерной русской попсе».

Несмотря на то, что стихотворение не в лучшей форме выставляет отечественную эстраду, Наташа Королева не обиделась на это и поддержала музыканта своим аналогичным произведением, хоть и малого размера. Певица пишет, что сама не понимает, как из доброй «Маленькой страны» СБУ решило сделать зверя, а дальше продолжила фразой «видно они сошли с ума» на украинском языке.
Наташа Королева ответила на запрет въезда в Украину нецензурным стихом

Поклонникам обоих звезд понравилось подобное творчество, хоть они и отметили, что предлог для него совсем не веселый. Они выразили надежду, что Наташа Королева в скором времени получит возможность посетить свою родину, а до тех пор ей пожелали терпения и выдержки.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:15

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