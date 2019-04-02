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Анна Нетребко показала успехи сына-аутиста на горных лыжах

Оперная дива Анна Нетребко показала в микроблоге Instagram успехи своего 10-летнего сына-аутиста на горных лыжах. Тьяго освоил снежные трассы с помощью опытных педагогов.
Анна Нетребко показала успехи сына-аутиста на горных лыжах

Анна Нетребко поблагодарила учителей сына за то, что он добился больших успехов в спорте. Она перечислила их имена. На видео, которое показала оперная певица, 10-летний Тьяго спустился со склона. Сын знаменитости держался очень уверенно. Фолловеры отметили, что мальчик катается очень быстро. Поклонники отметили, что для такого юного спортсмена это достаточно серьезные успехи.

Пару лет назад оперная дива рассказала в эфире ток-шоу, что у ее сына Тьяго аутизм. Анна Нетребко обратилась к матерям, которые воспитывают таких же детей, чтобы они не страшились этого диагноза. Мальчик обучается в интеграционной школе и занимается с ведущими специалистами в Нью-Йорке. Ранее знаменитость сообщила своим подписчикам, что ее 10-летний сын заработал первые денежные средства. Тьяго помогал на кухне ресторана и разбирал грязную посуду. За это мальчик получил 5 евро.



 
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Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:55

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