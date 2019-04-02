АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.50 USD 65.42
Курс валют на 02.04.2019

Савичева и Утяшева вышли на подиум в платьях юных дизайнеров

Юлия Савичева и Ляйсан Утяшева приняли участие в необычном модном показе «Дай пять! Дизайнеры будущего». Во время него они вышли на подиум в платьях юных дизайнеров, чей возраст не превышал 17 лет.
Савичева и Утяшева вышли на подиум в платьях юных дизайнеров

В этом модном показе приняли участие подростки со всей России. Всего их было 21 человек и каждому из них досталась собственная знаменитость, призванная продемонстрировать наряды публике. Мероприятие организовал дизайнер Игорь Гуляев, именно ему в голову пришла подобная идея, которую он смог воплотить в жизнь.

В качестве знаменитостей этот необычный модный показ посетили Юлия Савичева, Ляйсан Утяшева, Виктория Дайнеко, Лиза Арзамасова и многие другие. Руководителем жюри оказался сам Игорь Гуляев и он остался доволен показанными работами. По мнению специалиста, многие наряды были оригинальными и запоминающимися, причем он иногда забывал, что их созданием занимались совсем юные дизайнеры, чей возраст не превышал 17 лет.

После обсуждения всех показанных образов жюри посовещалось и лучшей назвала работу Екатерины Бородовской из Ульяновска, работавшей с знаменитостью Маргаритой Позоян. Ляйсан Утяшева похвалили платье Елизаветы Голотон из Санкт-Петербурга и заверила, что не позволит этому наряду запылиться в ее большом гардеробе. Юлия Савичева на странице в Instagram опубликовала совместный снимок со своим юным дизайнером Клавой Кока, представляющей лейбл Black Star.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Разработан лазерный метод для
Дольф Лундгрен снимется в российской
Элизабет Херли откровенно рассказала о
Зеленский и Порошенко проходят во
Актриса Ольга Дроздова рассказала о
Саша Черно призналась фанатам в
Новый кроссовер Chery Tiggo 8 стал
Родственники обеспокоены проживанием
В медиарейтинге российских женщин Алла
«Снег» в шевелюре: Ольга Бузова
Kia назвала стоимость нового ProCeed
Татьяна Брухунова предстала перед
Ученые: Употребление алкоголя
В США сняли на видео снежного человека
Елена Малышева не считает гематоген
Савичева и Утяшева вышли на подиум в
Тина Канделаки опубликовала фото в
Александр Васильев расскажет об иконах
Кончита Вурст удивила поклонников
Лодка российского путешественника
В Австралии рыбак нашел в сетях голову
Виктория Лопырева поздравила Лайму
Российским космонавтам на МКС устроят
Альбина Джанабаева высказалась о
У звезды «Дом-2» Алены Водонаевой
Юлия Ковальчук сильно переживает за
Над Лос-Анджелесом были замечены
Анна Бузова начала дружить с
Константин Богомолов назвал Ксению
Эндометриоз теперь можно обнаружить в
Просмотреть все новости