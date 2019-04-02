Савичева и Утяшева вышли на подиум в платьях юных дизайнеров

В этом модном показе приняли участие подростки со всей России. Всего их было 21 человек и каждому из них досталась собственная знаменитость, призванная продемонстрировать наряды публике. Мероприятие организовал дизайнер Игорь Гуляев, именно ему в голову пришла подобная идея, которую он смог воплотить в жизнь.В качестве знаменитостей этот необычный модный показ посетили Юлия Савичева, Ляйсан Утяшева, Виктория Дайнеко, Лиза Арзамасова и многие другие. Руководителем жюри оказался сам Игорь Гуляев и он остался доволен показанными работами. По мнению специалиста, многие наряды были оригинальными и запоминающимися, причем он иногда забывал, что их созданием занимались совсем юные дизайнеры, чей возраст не превышал 17 лет.После обсуждения всех показанных образов жюри посовещалось и лучшей назвала работу Екатерины Бородовской из Ульяновска, работавшей с знаменитостью Маргаритой Позоян. Ляйсан Утяшева похвалили платье Елизаветы Голотон из Санкт-Петербурга и заверила, что не позволит этому наряду запылиться в ее большом гардеробе. Юлия Савичева на странице в Instagram опубликовала совместный снимок со своим юным дизайнером Клавой Кока, представляющей лейбл Black Star.