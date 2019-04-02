Иосиф Пригожин назвал трех женщин, которые сыграли в его жизни главную роль

Иосиф Пригожин, несмотря на свои огромные достижения в шоу-бизнесе, считает, что его настоящее богатство - это семья. Продюсер безмерно благодарен своей матери Динаре Якубовне, которая сыграла в его жизни немаловажную роль. На данный момент она живет в Израиле, так как там много родственников и подходящий климат. Именинник очень внимательный сын, так как готов ответить на звонок матери, даже если сильно занят. Продюсер помогает Динаре Якубовне деньгами и выполняет все ее желания.Одной из главных женщин в жизни Иосифа Пригожина стала его супруга Валерия. С певицей он счастлив в браке почти 15 лет. Вначале будущая жена вела себя с продюсером очень осторожно, так как имела негативный опыт прошлых отношений. Но его внимание, сила и мужественность растопили сердце артистки. Иосиф Пригожин принял детей Валерии как родных. По словам певицы, за свою семью он способен «загрызть как бультерьер».Также не менее важной женщиной в судьбе именинника стала его дочь Елизавета, рожденная в первом браке. Она выбрала профессию кинорежиссера и учится на данный момент в Швейцарии. Также Елизавета пробует себя как модельер. Валерия смогла найти общий язык с дочкой продюсера, поэтому девушка даже не возражала, когда Иосиф Пригожин развелся с ее матерью. По словам Елизаветы, она уважает отца за то, что он всегда предоставляет ей право выбора.Ранее появилась информация о том, что Иосиф Пригожин собирается переехать с семьей в Израиль. Но продюсер опроверг эти сведения и заявил, что это слухи, которые распространили журналисты.