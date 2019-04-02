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В России будут выпускать только бесконтактные карты Visa

Представители всемирной платежной системы Visa направили в российские банки распоряжение, в котором требуют выпускать только бесконтактные пластиковые карты. Это связано с развитием электронных платежей в России.
В России будут выпускать только бесконтактные карты Visa

Аналитики Visa считают, что такая практика способствует отказу потребителей от использования наличных средств. Согласно статистике, в 2018 году количество безналичных транзакций на территории России выросло на 200 процентов. Целью этого нововведения является создание условий для развития рынка виртуальных расчётов, современных платёжных ресурсов и сервисов.

Напомним, что ранее компанией был увеличен лимит на списание определенной суммы при совершении покупок без ПИН-кода. В планах Visa создать сервис, который позволит выдавать наличные средства на кассах магазинов.



 
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Экономика
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 17:06

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