В России будут выпускать только бесконтактные карты Visa





Аналитики Visa считают, что такая практика способствует отказу потребителей от использования наличных средств. Согласно статистике, в 2018 году количество безналичных транзакций на территории России выросло на 200 процентов. Целью этого нововведения является создание условий для развития рынка виртуальных расчётов, современных платёжных ресурсов и сервисов.Напомним, что ранее компанией был увеличен лимит на списание определенной суммы при совершении покупок без ПИН-кода. В планах Visa создать сервис, который позволит выдавать наличные средства на кассах магазинов.