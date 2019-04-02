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Nokia представила смартфон X71 с тройной основной камерой и дырой в экране

Компания HMD Global представила новый смартфон Nokia X71. Устройство получит дыру в экране для фронтальной камеры, а также тройную основную, цена новинки – 388 долларов.
Nokia представила смартфон X71 с тройной основной камерой и дырой в экране

Представители компании HMD Global представили общественности Nokia X71. Этот смартфон стал первым в мире, имеющим не вырез, а дыру в своем экране для установки фронтальной камеры. Она получит 16 МП. Основная камера устройства будет тройной: 48, 8 и 5 МП. Сам экран имеет диагональ 6,3 дюйма, а его разрешение равняется 2316x1080 пикселей.

Nokia X71 функционирует на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 660, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Также устройство поддерживает технологию microSD до 256 ГБ. Новинка от HMD Global умеет работать с двумя SIM-картами, имеет сканер отпечатков пальцев на задней панели, порт USB Type-C и 3,5-мм аудиоразъем. Емкость аккумулятора составит 3500 мАч и он будет поддерживать технологию быстрой зарядки на 18 Вт. Смартфон получит чистую версию Android 9.0 Pie без каких-либо оболочек.

Первыми купить новый Nokia X71 смогут жителя Тайваня, там новинка поступит в продажу 10 апреля. Цена устройства составит 388 долларов. О сроках поставок на другие мировые рынки не сообщается.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:39

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