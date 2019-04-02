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Лодка российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Лодка российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане из-за сильного шторма. Происшествие произошло ночью 1 апреля, но в данный момент ситуация находится под контролем.
Лодка российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Согласно имеющейся информации, во время шторма лодка сделала оборот вокруг своей оси и встала на киль. Это произошло в 22 часа 17 минут 1 апреля. Авария привела к поломке некоторых частей судна. Во время шторма было потеряно часть солнечных панелей и сломан ветроуказатель, поэтому информация о направлении и силе ветра больше не поступала. Определить наличие иных повреждений из-за урагана не представилось возможным. Радует то, что система связи не пострадала и работает в штатном режиме. Каждые несколько часов Федор Конюхов передает информации о техническом состоянии плавсредства и о погодных условиях. Более детальная информация будет получена после окончания урагана и проведения детального осмотра судна.

Катер «АКРОС» было создан британским дизайнером Филиппом Моррисоном. Он оснащен водонепроницаемыми отсеками, а также независимыми источниками энергии – ветрогенератором, солнечным модулем и системой, которая преобразует метанол в электричество. Длина лодки составляет девять метров. Это шестое по счету кругосветное путешествие Конюхова. Ранее он уже переживал шторм мощностью 12 баллов, во время которого волны достигали высоты 8 метров.



 
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Происшествия
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 14:43

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