Дольф Лундгрен снимется в российской картине о ВОВ
Известный американский актер Дольф Лундгрен сыграет одну из главных ролей в российской картине о ВОВ. Известно, что он перевоплотится в злодея в целой трилогии фильмов.
Популярная звезда таких картин как «Рокки 4» и «Во имя короля» согласился сыграть роль отрицательного персонажа, который убил тысячи людей.
В фильме о ВОВ Лундгрен станет начальником керченского гестапо Гюнтером Гельдманом, который в военные годы был известен своими жестокими и зверскими поступками.
На совести этого человека 245 детских жизней, которые были учениками крымских школ. По приказу Гельдмана их отравили синильной кислотой. Более того, гестаповец приказал расстрелять 7000 человек в Багеровском рве. Этот человек не испытывал жалости к своим жертвам.
Преступления, совершенные керченским гестапо, были рассмотрены на Нюрнбергском процессе.
Первый фильм трилогии, в котором сыграет Дольф Лундгрен, называется «Аджимушкай». В центре сюжета картины изображена борьба 20000 жителей Крыма с фашистскими захватчиками.
Продюсер Александр Беланов рассказал, что связаться с американским киноактером было не так просто. Создатели фильма обратились за помощью к Петару Зекавице – сербскому актеру, работавшему с Лундгреном ранее.
Звезда блокбастеров сразу же согласился участвовать в съемках и был рад роли злодея. Он сообщил, что отрицательных персонажей играть намного интересней, чем обычных героев.
Популярная звезда таких картин как «Рокки 4» и «Во имя короля» согласился сыграть роль отрицательного персонажа, который убил тысячи людей.
В фильме о ВОВ Лундгрен станет начальником керченского гестапо Гюнтером Гельдманом, который в военные годы был известен своими жестокими и зверскими поступками.
На совести этого человека 245 детских жизней, которые были учениками крымских школ. По приказу Гельдмана их отравили синильной кислотой. Более того, гестаповец приказал расстрелять 7000 человек в Багеровском рве. Этот человек не испытывал жалости к своим жертвам.
Преступления, совершенные керченским гестапо, были рассмотрены на Нюрнбергском процессе.
Первый фильм трилогии, в котором сыграет Дольф Лундгрен, называется «Аджимушкай». В центре сюжета картины изображена борьба 20000 жителей Крыма с фашистскими захватчиками.
Продюсер Александр Беланов рассказал, что связаться с американским киноактером было не так просто. Создатели фильма обратились за помощью к Петару Зекавице – сербскому актеру, работавшему с Лундгреном ранее.
Звезда блокбастеров сразу же согласился участвовать в съемках и был рад роли злодея. Он сообщил, что отрицательных персонажей играть намного интересней, чем обычных героев.
Культура
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:23