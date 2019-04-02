Дольф Лундгрен снимется в российской картине о ВОВ





Популярная звезда таких картин как «Рокки 4» и «Во имя короля» согласился сыграть роль отрицательного персонажа, который убил тысячи людей.В фильме о ВОВ Лундгрен станет начальником керченского гестапо Гюнтером Гельдманом, который в военные годы был известен своими жестокими и зверскими поступками.На совести этого человека 245 детских жизней, которые были учениками крымских школ. По приказу Гельдмана их отравили синильной кислотой. Более того, гестаповец приказал расстрелять 7000 человек в Багеровском рве. Этот человек не испытывал жалости к своим жертвам.Преступления, совершенные керченским гестапо, были рассмотрены на Нюрнбергском процессе.Первый фильм трилогии, в котором сыграет Дольф Лундгрен, называется «Аджимушкай». В центре сюжета картины изображена борьба 20000 жителей Крыма с фашистскими захватчиками.Продюсер Александр Беланов рассказал, что связаться с американским киноактером было не так просто. Создатели фильма обратились за помощью к Петару Зекавице – сербскому актеру, работавшему с Лундгреном ранее.Звезда блокбастеров сразу же согласился участвовать в съемках и был рад роли злодея. Он сообщил, что отрицательных персонажей играть намного интересней, чем обычных героев.