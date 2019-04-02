Элизабет Херли откровенно рассказала о своем одиночестве





В свои 53 года Элизабет Херли имеет все: мировую славу, успешный бизнес, практически неувядающую красоту, любимую работу, но в личной жизни актрисе, чья фигура заставляет вздыхать мужчин всего мира, не повезло. На вопрос корреспондентов, в чем же причина ее одиночества, голливудская дива ответила, что готова влюбиться в кого-то и это было бы замечательно, однако ей не удается встретить такого избранника, способного понять и разделить ее вкусы. А для звезды важно, чтобы ее возлюбленный имел такие качества.Звезда сериала «Члены королевской семьи» живет в свое удовольствие в коттедже, расположенном подальше от мегаполиса. Здесь она позволяет себе ходить дома без мейкапа и укладок, а вместо платьев с декольте носить спортивный костюм. Херли нравится садоводство и приготовление варенья, как странно это не звучит. Несмотря на жизнь рантье, сердце знаменитой дамы вряд ли сможет покорить среднестатистический мужчина после актера Хью Гранта, мультимиллионера Стива Бинга и индийского олигарха Арана Найра.