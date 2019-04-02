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Ученые: Разработан лазерный метод для глубокого исследования раковых клеток

Научные работники из технологического института в Калифорнии смогли разработать лазерный метод для более глубокого исследования раковых клеток. Новый способ получил название SCM-PAM.

Ученые: Разработан лазерный метод для глубокого исследования раковых клеток

Специалисты сообщают, что трудность лечения онкологических заболеваний в том, что клетки рака не одинаковы. В пределах одной опухоли они могут быть разными, как по генетике и поведению, так и по восприимчивости к химиопрепаратам. Получить характеристики раковых клеток очень трудно, поэтому научные работники решили разработать лазерный метод. Ранее учёные пытались сделать это с помощью радионуклидного томографического метода и флуоресцентных красителей.

Как сообщили специалисты, только фотоакустическая микроскопия, в которой свет лазера вызывает ультразвуковые колебания, может дать успешный результат в исследовании раковых клеток. Изначально и этот метод быт не точным, но ученым удалось устранить все недостатки. Специалисты объяснили, что с помощью лазерного излучения вибрационную энергию поглощает гемоглобин в крови, и преобразует ее в звук. Когда молекула гемоглобина становится оксигенированной, ее способность поглощать свет на этой длине волны изменяется, после чего можно определить, насколько образец крови насыщен кислородом.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:30

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