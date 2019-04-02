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Актриса Ольга Дроздова рассказала о своих комплексах

Несмотря на то, что актриса Ольга Дроздова считается общепринятой красавицей, у нее, как и у обычных женщин, есть свои комплексы. Супруга Дмитрия Певцова рассказала журналистам об этом подробнее.
Актриса Ольга Дроздова рассказала о своих комплексах


По словам Ольги Дроздовой, по своей натуре она очень стеснительный человек. Доходит до того, что актриса стесняется переодеваться даже при матери. Но родной человек знает о таких особенностях своей дочери, поэтому тактично отворачивается. Костюмеры, которые работают со звездой, переодевают ее с закрытыми глазами.

Но в молодости актриса часто обнажалась во время съемочного процесса. Ольга Дроздова пояснила, что тогда считала эти действия «художественной надобностью». Несмотря на подобный опыт, жена Дмитрия Певцова до сих пор не избавилась от этих комплексов. Как рассказала артистка, она их «холит и лелеет», так как считает, что в профессии без них нельзя.

Своей положительной чертой Ольга Дроздова считает преданность. Актриса думает, что это результат «советского воспитания», так как с детства родители внушали ей, что нужно быть верной идеалам, несмотря ни на какие трудности. Поэтому знаменитость с Дмитрием Певцовым уже много лет служат в одном театре и не собираются ничего менять в своей жизни.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:00

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