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Новый кроссовер Chery Tiggo 8 стал мощнее и получил новый дизайн

Новый китайский кроссовер Chery Tiggo 8 засветился на фотографиях, опубликованных в Сети. Обновленная версия модели получит измененный дизайн, современные системы безопасности и более сильный двигатель, генерирующий 197 лошадиных сил.
Новый кроссовер Chery Tiggo 8 стал мощнее и получил новый дизайн

В Сети были опубликованы несколько официальных фото нового кроссовера Chery Tiggo 8, хотя сделал это не сам автопроизводитель. Слухи о том, что этот обновленный вариант модели будет представлен на предстоящем автосалоне в Шанхае, появляясь не один раз, и, судя по всему, так и произойдет. На опубликованных снимках можно разглядеть некоторые изменения в дизайне кроссовера. Новинка получит радиаторную решетку с хромированными вставками, выделяющимися «противотуманниками» необычный формы, измененной нижней частью бампера и новыми задними фарами.

Главные изменения в обновленном Chery Tiggo 8 скрываются под его капотом. Там расположится 1,6-литровый турбированный двигатель с отдачей 197 лошадиных сил. Силовой агрегат будет работать вместе с роботизированной трансмиссией DSG-7. Прошлая версия этого внедорожника имела 149-сильный двигатель и КПП DSG-6, иногда даже механическую. В Китая цена новинки составляет от 960 тысяч рублей до 1 млн 400 тысяч по текущему курсу валют.
Новый кроссовер Chery Tiggo 8 стал мощнее и получил новый дизайн

До рынка России новая версия этого китайского автомобиля не доберется. Автопроизводитель обещал привести в РФ старую версию Chery Tiggo 8 и премиальный кроссовер Exeed.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:55

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