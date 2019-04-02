У звезды «Дом-2» Алены Водонаевой пропало два кольца с большими белыми бриллиантами

«Мало с кем общаюсь, мало кого жду в гости..», - добавила Водонаева.

По словам телезнаменитости, такое грустное настроение у нее было лишь несколько лет назад, когда она рассталась с очередным возлюбленным и очень сильно грустила, уйдя от него.Вчера, 1 апреля 2019 года на страничке Водонаевой в Instagram появился неожиданный пост, в котором звезда рассказала о своей грусти. Оказалось, что у Алены пропало два кольца с большими белыми бриллиантами и теперь она не знает, что делать и думать.Алена подчеркнула, что все у нее всегда на месте и в порядке, особенно украшения, поэтому не понимает, как она могла куда-то подевать два кольца. Известно, что на одном украшении красуется бриллиант в 2 карата, на втором - почти в 4 карата.Сейчас Водонаева утверждает, что у нее дома мало кто бывает, ведь она очень закрытый человек, который тщательно оберегает свой мир.Выяснилось, что теперь Алена планирует посетить одну из знакомых экстрасенсов, чтобы та указала на место или человека, у которого находятся ее дорогостоящие украшения.Нужно сказать, что некоторые подписчики звезды «Дома-2» посчитали, что Водонаева на самом деле решила их разыграть и кольца никуда не пропали. К слову, Алена напомнила фанатам, что это не в ее стиле устраивать «глупые» первоапрельские розыгрыши.