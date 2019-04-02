АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.50 USD 65.42
Курс валют на 02.04.2019

У звезды «Дом-2» Алены Водонаевой пропало два кольца с большими белыми бриллиантами

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева пожаловалась поклонникам на пропажу дорогостоящих украшений.

У звезды «Дом-2» Алены Водонаевой пропало два кольца с большими белыми бриллиантами

По словам телезнаменитости, такое грустное настроение у нее было лишь несколько лет назад, когда она рассталась с очередным возлюбленным и очень сильно грустила, уйдя от него.

Вчера, 1 апреля 2019 года на страничке Водонаевой в Instagram появился неожиданный пост, в котором звезда рассказала о своей грусти. Оказалось, что у Алены пропало два кольца с большими белыми бриллиантами и теперь она не знает, что делать и думать.

Алена подчеркнула, что все у нее всегда на месте и в порядке, особенно украшения, поэтому не понимает, как она могла куда-то подевать два кольца. Известно, что на одном украшении красуется бриллиант в 2 карата, на втором - почти в 4 карата.

У звезды «Дом-2» Алены Водонаевой пропало два кольца с большими белыми бриллиантами

Сейчас Водонаева утверждает, что у нее дома мало кто бывает, ведь она очень закрытый человек, который тщательно оберегает свой мир.

«Мало с кем общаюсь, мало кого жду в гости..», - добавила Водонаева.

Выяснилось, что теперь Алена планирует посетить одну из знакомых экстрасенсов, чтобы та указала на место или человека, у которого находятся ее дорогостоящие украшения.

Нужно сказать, что некоторые подписчики звезды «Дома-2» посчитали, что Водонаева на самом деле решила их разыграть и кольца никуда не пропали. К слову, Алена напомнила фанатам, что это не в ее стиле устраивать «глупые» первоапрельские розыгрыши.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тина Канделаки опубликовала фото в
Александр Васильев расскажет об иконах
Кончита Вурст удивила поклонников
Лодка российского путешественника
В Австралии рыбак нашел в сетях голову
Виктория Лопырева поздравила Лайму
Российским космонавтам на МКС устроят
Альбина Джанабаева высказалась о
У звезды «Дом-2» Алены Водонаевой
Юлия Ковальчук сильно переживает за
Над Лос-Анджелесом были замечены
Анна Бузова начала дружить с
Константин Богомолов назвал Ксению
Эндометриоз теперь можно обнаружить в
Экс-солистка «Блестящих» Полина Иодис:
NI высоко оценило российский МиГ-29 и
Дмитрий Тарасов – Насте Костенко:
Ученые впервые создали искусственную
Маргарита Ларченко потребовала у Алены
Яна Чурикова поздравила Пригожина с
Наталья Бочкарева любит запах кофе по
Нового участника "Дом-2" Дмитрия Савина
Эксперты протестировали кроссовер Range
Ольга Бузова оказалась очень популярной
Игорь Николаев поделился видеороликом с
Поклонники раскритиковали Дарью Пынзарь
В озере Титикака было обнаружено
Анна Седокова пообещала выступить на
«Зомби-апокалипсис»: Телеведущая Мария
Мику Джаггеру предстоит операция на
Просмотреть все новости