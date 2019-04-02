Константин Богомолов назвал Ксению Собчак "демоном" из-за розыгрыша на 1 апреля
Константин Богомолов на своей странице в Instagram опубликовал снимок Ксении Собчак, назвав телеведущую "демоном". По словам режиссера, телеведущая разыграла его на 1 апреля, после чего он долго злился, а затем смеялся над происходящим.
На снимке Ксения Собчак смотрит на собор, однако Константин Богомолов в описании к посту призвал не верить в ее взгляд в небо, так как она адски разыграла его на 1 апреля.
Поклонники поддержали Константина Богомолова, назвав Ксению Собчак "фантастической женщиной". За считанные часы пост собрал множество лайков и комментариев.
На снимке Ксения Собчак смотрит на собор, однако Константин Богомолов в описании к посту призвал не верить в ее взгляд в небо, так как она адски разыграла его на 1 апреля.
'На фото - опаснейший человек! И не верьте этому взгляду в небо. Этой обращенности к Собору. Это демон, адски разыгравший меня вчера. Пол дня я бесился и возмущался, потом пол ночи ржал и восхищался.", - написал Богомолов.
Поклонники поддержали Константина Богомолова, назвав Ксению Собчак "фантастической женщиной". За считанные часы пост собрал множество лайков и комментариев.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:01