Константин Богомолов назвал Ксению Собчак "демоном" из-за розыгрыша на 1 апреля

'На фото - опаснейший человек! И не верьте этому взгляду в небо. Этой обращенности к Собору. Это демон, адски разыгравший меня вчера. Пол дня я бесился и возмущался, потом пол ночи ржал и восхищался.", - написал Богомолов.

На снимке Ксения Собчак смотрит на собор, однако Константин Богомолов в описании к посту призвал не верить в ее взгляд в небо, так как она адски разыграла его на 1 апреля.Поклонники поддержали Константина Богомолова, назвав Ксению Собчак "фантастической женщиной". За считанные часы пост собрал множество лайков и комментариев.