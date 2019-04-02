В медиарейтинге российских женщин Алла Пугачева заняла только шестую строчку

По словам Алла Пугачевой, это совершенно нормально, так как «идет смена поколений». Певица отметила, что момент появления новой личности когда-то был и с ней. Артистка сама «выскочила на смене поколений», поэтому вполне ожидаемо, что появляются новые исполнительницы. Примадонна заявила, что она приветствует такое положение дел, но «должно родиться то, с чем певица выйдет на сцену». Хит обязательно появится, так как это закономерно в мире шоу-бизнеса. Алла Пугачева убеждена, что именно «время порождает личность», а не наоборот. Возглавила рейтинг Мария Захарова, которая является официальным представителем МИД РФ. В прошлом году ее имя упоминалось в СМИ более 158 тысяч раз. Вторую позицию заняла журналистка Ксения Собчак, а третью певица и ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова.В честь приближающегося 70-летия, 15 апреля, Алла Пугачева устроит долгожданный концерт. Билеты на выступление Примадонны раскупили в первые дни старта продаж. Однако, большинство билетов оказались в руках перекупщиков, которые теперь просят за них до 500 тысяч рублей. Некоторые журналисты считают, что ажиотаж вокруг юбилейного выступления Примадонны создается специально.Ранее Алла Пугачева трогательно поздравила свою внучку Клавдию, дочь Кристины Орбакайте, с днем рождения. Звездная бабушка пожелала девочке счастливой жизни, благополучия и мирного неба над головой.