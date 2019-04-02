Экс-солистка «Блестящих» Полина Иодис: «Фриске, как и Орлова, очень любила признание и роскошные машины»
Экс-солистка «Блестящих» Полина Иодис сейчас живет в Португалии и воспитывает двоих дочерей. Однако певица с теплом вспоминает о Жанне Фриске и ее многолетней дружбе с Ольгой Ороловой, так как у певиц были похожие интересы.
Так, Полина Иодис рассказала, что Ольга Орлова и Жанна Фриске подружились практически сразу после прихода в группу «Блестящие». По словам звезды, девушки любили признание, роскошные машины и толпу. Знаменитостям было очень комфортно вместе, что в итоге перешло в крепкую дружбу на протяжении 20 лет.
Когда Жанна Фриске заболела, Ольга Орлова очень ее оберегала, пытаясь сделать все для выздоровления подруги. Полина Иодис пыталась приехать к Фриске, чтобы проведать ее, но все общение проходило через Ольгу Орлову, она не давала бывшей коллеге новый телефон болеющей певицы, видимо, по мнению Иодис, не хотела, чтобы Жанну Фриске видели в том виде, в каком она тогда была.
Полина Иодис даже сейчас с теплом вспоминает работу в группе «Блестящие», отмечая, что они были молоды, никто особо не предавал значения своему выбору. Многие поклонники отмечают, что именно первый состав группы был «золотым».
Так, Полина Иодис рассказала, что Ольга Орлова и Жанна Фриске подружились практически сразу после прихода в группу «Блестящие». По словам звезды, девушки любили признание, роскошные машины и толпу. Знаменитостям было очень комфортно вместе, что в итоге перешло в крепкую дружбу на протяжении 20 лет.
Когда Жанна Фриске заболела, Ольга Орлова очень ее оберегала, пытаясь сделать все для выздоровления подруги. Полина Иодис пыталась приехать к Фриске, чтобы проведать ее, но все общение проходило через Ольгу Орлову, она не давала бывшей коллеге новый телефон болеющей певицы, видимо, по мнению Иодис, не хотела, чтобы Жанну Фриске видели в том виде, в каком она тогда была.
Полина Иодис даже сейчас с теплом вспоминает работу в группе «Блестящие», отмечая, что они были молоды, никто особо не предавал значения своему выбору. Многие поклонники отмечают, что именно первый состав группы был «золотым».
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 13:58