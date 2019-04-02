Экс-солистка «Блестящих» Полина Иодис: «Фриске, как и Орлова, очень любила признание и роскошные машины»

Так, Полина Иодис рассказала, что Ольга Орлова и Жанна Фриске подружились практически сразу после прихода в группу «Блестящие». По словам звезды, девушки любили признание, роскошные машины и толпу. Знаменитостям было очень комфортно вместе, что в итоге перешло в крепкую дружбу на протяжении 20 лет.Когда Жанна Фриске заболела, Ольга Орлова очень ее оберегала, пытаясь сделать все для выздоровления подруги. Полина Иодис пыталась приехать к Фриске, чтобы проведать ее, но все общение проходило через Ольгу Орлову, она не давала бывшей коллеге новый телефон болеющей певицы, видимо, по мнению Иодис, не хотела, чтобы Жанну Фриске видели в том виде, в каком она тогда была.Полина Иодис даже сейчас с теплом вспоминает работу в группе «Блестящие», отмечая, что они были молоды, никто особо не предавал значения своему выбору. Многие поклонники отмечают, что именно первый состав группы был «золотым».