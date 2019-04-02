АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.50 USD 65.42
Курс валют на 02.04.2019

Экс-солистка «Блестящих» Полина Иодис: «Фриске, как и Орлова, очень любила признание и роскошные машины»

Экс-солистка «Блестящих» Полина Иодис сейчас живет в Португалии и воспитывает двоих дочерей. Однако певица с теплом вспоминает о Жанне Фриске и ее многолетней дружбе с Ольгой Ороловой, так как у певиц были похожие интересы.
Экс-солистка «Блестящих» Полина Иодис: «Фриске, как и Орлова, очень любила признание и роскошные машины»

Так, Полина Иодис рассказала, что Ольга Орлова и Жанна Фриске подружились практически сразу после прихода в группу «Блестящие». По словам звезды, девушки любили признание, роскошные машины и толпу. Знаменитостям было очень комфортно вместе, что в итоге перешло в крепкую дружбу на протяжении 20 лет.

Когда Жанна Фриске заболела, Ольга Орлова очень ее оберегала, пытаясь сделать все для выздоровления подруги. Полина Иодис пыталась приехать к Фриске, чтобы проведать ее, но все общение проходило через Ольгу Орлову, она не давала бывшей коллеге новый телефон болеющей певицы, видимо, по мнению Иодис, не хотела, чтобы Жанну Фриске видели в том виде, в каком она тогда была.

Полина Иодис даже сейчас с теплом вспоминает работу в группе «Блестящие», отмечая, что они были молоды, никто особо не предавал значения своему выбору. Многие поклонники отмечают, что именно первый состав группы был «золотым».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 13:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тина Канделаки опубликовала фото в
Александр Васильев расскажет об иконах
Кончита Вурст удивила поклонников
Лодка российского путешественника
В Австралии рыбак нашел в сетях голову
Виктория Лопырева поздравила Лайму
Российским космонавтам на МКС устроят
Альбина Джанабаева высказалась о
У звезды «Дом-2» Алены Водонаевой
Юлия Ковальчук сильно переживает за
Над Лос-Анджелесом были замечены
Анна Бузова начала дружить с
Константин Богомолов назвал Ксению
Эндометриоз теперь можно обнаружить в
Экс-солистка «Блестящих» Полина Иодис:
NI высоко оценило российский МиГ-29 и
Дмитрий Тарасов – Насте Костенко:
Ученые впервые создали искусственную
Маргарита Ларченко потребовала у Алены
Яна Чурикова поздравила Пригожина с
Наталья Бочкарева любит запах кофе по
Нового участника "Дом-2" Дмитрия Савина
Эксперты протестировали кроссовер Range
Ольга Бузова оказалась очень популярной
Игорь Николаев поделился видеороликом с
Поклонники раскритиковали Дарью Пынзарь
В озере Титикака было обнаружено
Анна Седокова пообещала выступить на
«Зомби-апокалипсис»: Телеведущая Мария
Мику Джаггеру предстоит операция на
Просмотреть все новости