Kia назвала стоимость нового ProCeed для рынка России





Об этом заявили официальные дилеры корейского автопроизводителя Kia. Новый ProCeed относится к новому типу автомобилей – shooting brake. Его особенность в том, что по форме машина напоминает хэтчбек, но при этом сочетает в себе практичность и простор универсала. Такая конструкция позволила новинке иметь багажник объемом 594 литра, что является серьезным показателем даже для более дорогих автомобилей этого класса.Моторная гамма Kia ProCeed включает в себя два двигателя: 1,4-литровый T-GDI, генерирующий 140 «лошадок», и 1,6-литровый T-GDI на 200 лошадиных сил. Обе силовые установки будут работать вместе с 7-ступенчатой механизированной трансмиссией, оснащенной двумя сцеплениями. Специально для рынка России автопроизводитель увеличил дорожный просвет автомобиля до 150 мм. Местным покупателям предложат две комплектации модели: GT и GT Line. Первая обойдется в 1 млн 519 тысяч рублей, а вторая – 1 млн 999 тысяч. Уже сейчас на Kia ProCeed можно оформить заказ у российских дилеров бренда. Старт продаж запланирован на конце апреля.Напомним, мировой дебют Kia ProCeed состоялся в сентябре 2018 года на автосалоне в Париже. Новинка радикально отличалась от своих предшественников и позаимствовала у них только капот и передние крылья.