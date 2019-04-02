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Kia назвала стоимость нового ProCeed для рынка России

Корейская компания Kia назвала стоимость своего нового ProCeed: shooting brake. Новинка появится на рынке России уже в конце апреля, ее цена будет составлять от 1 млн 519 тысяч рублей до 1 млн 999 тысяч рублей.
Kia назвала стоимость нового ProCeed для рынка России

Об этом заявили официальные дилеры корейского автопроизводителя Kia. Новый ProCeed относится к новому типу автомобилей – shooting brake. Его особенность в том, что по форме машина напоминает хэтчбек, но при этом сочетает в себе практичность и простор универсала. Такая конструкция позволила новинке иметь багажник объемом 594 литра, что является серьезным показателем даже для более дорогих автомобилей этого класса.

Моторная гамма Kia ProCeed включает в себя два двигателя: 1,4-литровый T-GDI, генерирующий 140 «лошадок», и 1,6-литровый T-GDI на 200 лошадиных сил. Обе силовые установки будут работать вместе с 7-ступенчатой механизированной трансмиссией, оснащенной двумя сцеплениями. Специально для рынка России автопроизводитель увеличил дорожный просвет автомобиля до 150 мм. Местным покупателям предложат две комплектации модели: GT и GT Line. Первая обойдется в 1 млн 519 тысяч рублей, а вторая – 1 млн 999 тысяч. Уже сейчас на Kia ProCeed можно оформить заказ у российских дилеров бренда. Старт продаж запланирован на конце апреля.
Kia назвала стоимость нового ProCeed для рынка России

Напомним, мировой дебют Kia ProCeed состоялся в сентябре 2018 года на автосалоне в Париже. Новинка радикально отличалась от своих предшественников и позаимствовала у них только капот и передние крылья.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:30

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