Татьяна Брухунова предстала перед фанатами в новом образе
На странице в Instagram Татьяна Брухунова предстала перед своими преданными поклонниками в новом образе. Пользователи Сети высоко оценили перевоплощение музы Евгения Петросяна.
Татьяну Брухунову часто критикуют за ее внешний вид. По мнению пользователей Сети отсутствие макияжа и мешковатая одежда совершено не красят помощницу Евгения Петросяна. Накануне муза комика решила примерить новый образ и предстала перед подписчиками в Instagram с яркой помадой и стрелками на глазах. Также знаменитость надела шапочку с вуалью и платье, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру. В комментарии Татьяна Брухунова просто написала: "Со мной случилось чудо!".
Пользователи Сети признались, что не сразу узнали на снимке помощницу Евгения Петросяна. Многие отметили, что этот образ идеально ей подходит. Подписчики написали огромное количество комплиментов и посоветовали Татьяне Брухуновой всегда выглядеть именно так, как на этих фото. Новый пост музы комика набрал множество лайков.
Татьяну Брухунову часто критикуют за ее внешний вид. По мнению пользователей Сети отсутствие макияжа и мешковатая одежда совершено не красят помощницу Евгения Петросяна. Накануне муза комика решила примерить новый образ и предстала перед подписчиками в Instagram с яркой помадой и стрелками на глазах. Также знаменитость надела шапочку с вуалью и платье, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру. В комментарии Татьяна Брухунова просто написала: "Со мной случилось чудо!".
Пользователи Сети признались, что не сразу узнали на снимке помощницу Евгения Петросяна. Многие отметили, что этот образ идеально ей подходит. Подписчики написали огромное количество комплиментов и посоветовали Татьяне Брухуновой всегда выглядеть именно так, как на этих фото. Новый пост музы комика набрал множество лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:24