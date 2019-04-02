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Татьяна Брухунова предстала перед фанатами в новом образе

На странице в Instagram Татьяна Брухунова предстала перед своими преданными поклонниками в новом образе. Пользователи Сети высоко оценили перевоплощение музы Евгения Петросяна.

Татьяна Брухунова предстала перед фанатами в новом образе

Татьяну Брухунову часто критикуют за ее внешний вид. По мнению пользователей Сети отсутствие макияжа и мешковатая одежда совершено не красят помощницу Евгения Петросяна. Накануне муза комика решила примерить новый образ и предстала перед подписчиками в Instagram с яркой помадой и стрелками на глазах. Также знаменитость надела шапочку с вуалью и платье, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру. В комментарии Татьяна Брухунова просто написала: "Со мной случилось чудо!".

Татьяна Брухунова предстала перед фанатами в новом образе

Пользователи Сети признались, что не сразу узнали на снимке помощницу Евгения Петросяна. Многие отметили, что этот образ идеально ей подходит. Подписчики написали огромное количество комплиментов и посоветовали Татьяне Брухуновой всегда выглядеть именно так, как на этих фото. Новый пост музы комика набрал множество лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:24

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