Анна Бузова начала дружить с экс-избранником сестры Ольги Денисом Лебедевым
В шоу "Замуж за Бузову", как известно, победителем стал сыровар Денис Лебедев, с которым Ольга Бузова мечтала построить крепкие отношения, однако прервала какое-либо общение. Несмотря на свои оскорбления, дружбу с бизнесменом неожиданно начала младшая сестра поющей телеведущей Анна Бузова.
После того, как Ольга Бузова назвала Дениса Лебедева предателем, ее младшая сестра Анна добавила, что он "днище", так как решил пропиариться за счет поющей телеведущей, от нее ему нужны были только деньги.
Теперь же, судя по всему, ситуация изменилась, ведь Анна Бузова добавила Дениса Лебедева в список своих контактов в Instagram и даже ходит на модные показы с его сыном.
После того, как Ольга Бузова назвала Дениса Лебедева предателем, ее младшая сестра Анна добавила, что он "днище", так как решил пропиариться за счет поющей телеведущей, от нее ему нужны были только деньги.
Теперь же, судя по всему, ситуация изменилась, ведь Анна Бузова добавила Дениса Лебедева в список своих контактов в Instagram и даже ходит на модные показы с его сыном.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 14:03