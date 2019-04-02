Анна Бузова начала дружить с экс-избранником сестры Ольги Денисом Лебедевым

После того, как Ольга Бузова назвала Дениса Лебедева предателем, ее младшая сестра Анна добавила, что он "днище", так как решил пропиариться за счет поющей телеведущей, от нее ему нужны были только деньги.Теперь же, судя по всему, ситуация изменилась, ведь Анна Бузова добавила Дениса Лебедева в список своих контактов в Instagram и даже ходит на модные показы с его сыном.