Маргарита Ларченко потребовала у Алены Савкиной извинения перед Яббаровым за отчество своего сына

Не секрет, что Алена Савкина не сразу записала в графе отцовства своего сына Богдана имя Ильи Яббарова. Многие телезрители были уверены, что саратовский шансонье так себя вел, что его экс-возлюбленная дала малышу другое отчество.Теперь же новоиспеченным родителям удалось найти общий язык, Алена Савкина согласилась отметить Илью Яббарова как отца своего ребенка и дать ему отчество родителя. Теперь же положением дел недовольна невеста Яббарова Маргарита Ларченко. Участница "Дома-2" уверена, именно Савкина сделала из ее избранника недоотца в глазах телезрителей, за что обязательно должна извиниться.