Маргарита Ларченко потребовала у Алены Савкиной извинения перед Яббаровым за отчество своего сына
Маргарита Ларченко после недавних событий потребовала у Алены Савкиной извинений за то, что в глазах телезрителей она сделала Илью Яббарова недоотцом. Участница "Дома-2" уверена, экс-возлюбленная ее избранника просто должна понести наказание за свое поведение.
Не секрет, что Алена Савкина не сразу записала в графе отцовства своего сына Богдана имя Ильи Яббарова. Многие телезрители были уверены, что саратовский шансонье так себя вел, что его экс-возлюбленная дала малышу другое отчество.
Теперь же новоиспеченным родителям удалось найти общий язык, Алена Савкина согласилась отметить Илью Яббарова как отца своего ребенка и дать ему отчество родителя. Теперь же положением дел недовольна невеста Яббарова Маргарита Ларченко. Участница "Дома-2" уверена, именно Савкина сделала из ее избранника недоотца в глазах телезрителей, за что обязательно должна извиниться.
Не секрет, что Алена Савкина не сразу записала в графе отцовства своего сына Богдана имя Ильи Яббарова. Многие телезрители были уверены, что саратовский шансонье так себя вел, что его экс-возлюбленная дала малышу другое отчество.
Теперь же новоиспеченным родителям удалось найти общий язык, Алена Савкина согласилась отметить Илью Яббарова как отца своего ребенка и дать ему отчество родителя. Теперь же положением дел недовольна невеста Яббарова Маргарита Ларченко. Участница "Дома-2" уверена, именно Савкина сделала из ее избранника недоотца в глазах телезрителей, за что обязательно должна извиниться.