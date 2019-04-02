АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.50 USD 65.42
Курс валют на 02.04.2019

Дмитрий Тарасов – Насте Костенко: «Обещаю исправиться»

Бывший супруг телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой – Дмитрий Тарасов дал обещание своей нынешней жене.

Дмитрий Тарасов – Насте Костенко: «Обещаю исправиться»

По словам 32-летнего спортсмена, он обещает Анастасии Костенко «исправиться».

Нужно сказать, что многочисленные интернет-пользователи уже давно обратили внимание на то, что Тарасов и Костенко давно перестали придерживаться тех заявлений, которые делали в начале своих отношений. Напомним, что тогда Анастасия и Дмитрий практически в один голос говорили о том, что не намерены делать свою личную жизнь публичной.

Сейчас и модель, и футболист буквально каждый день выходят в социальные сети, где рассказывают подписчикам, к примеру, что они читают, как прошел их день или показывают, как проводят время с 8-месячной дочерью Миланой.

Дмитрий Тарасов – Насте Костенко: «Обещаю исправиться»

Впрочем, на днях в Сети появились слухи, что в семье Костенко и Тарасова не все так гладко, как думают их поклонники. А о проблемах в отношениях рассказал сам Дмитрий, который намекнул на то, что все недопонимания возникают только из-за его характера.

Об этом полузащитник футбольного клуба «Локомотив» рассказал в одном из столичных заведений, где они праздновали день рождение Анастасии. На вечеринке собралось очень много друзей и родных звездной парочки, которые и стали свидетелями сердцещипательной речи Тарасова.

«Обещаю исправиться!»,- пообещал Дмитрий Анастасии.

Также спортсмен отметил, что сделает все, чтобы его третья супруга была счастлива, сообщает StarHit.

«Я тебя люблю. Все у нас будет хорошо, не переживай и не думай ни о чем», - добавил Тарасов.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тина Канделаки опубликовала фото в
Александр Васильев расскажет об иконах
Кончита Вурст удивила поклонников
Лодка российского путешественника
В Австралии рыбак нашел в сетях голову
Виктория Лопырева поздравила Лайму
Российским космонавтам на МКС устроят
Альбина Джанабаева высказалась о
У звезды «Дом-2» Алены Водонаевой
Юлия Ковальчук сильно переживает за
Над Лос-Анджелесом были замечены
Анна Бузова начала дружить с
Константин Богомолов назвал Ксению
Эндометриоз теперь можно обнаружить в
Экс-солистка «Блестящих» Полина Иодис:
NI высоко оценило российский МиГ-29 и
Дмитрий Тарасов – Насте Костенко:
Ученые впервые создали искусственную
Маргарита Ларченко потребовала у Алены
Яна Чурикова поздравила Пригожина с
Наталья Бочкарева любит запах кофе по
Нового участника "Дом-2" Дмитрия Савина
Эксперты протестировали кроссовер Range
Ольга Бузова оказалась очень популярной
Игорь Николаев поделился видеороликом с
Поклонники раскритиковали Дарью Пынзарь
В озере Титикака было обнаружено
Анна Седокова пообещала выступить на
«Зомби-апокалипсис»: Телеведущая Мария
Мику Джаггеру предстоит операция на
Просмотреть все новости