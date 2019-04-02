Дмитрий Тарасов – Насте Костенко: «Обещаю исправиться»
Бывший супруг телеведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольги Бузовой – Дмитрий Тарасов дал обещание своей нынешней жене.
По словам 32-летнего спортсмена, он обещает Анастасии Костенко «исправиться».
Нужно сказать, что многочисленные интернет-пользователи уже давно обратили внимание на то, что Тарасов и Костенко давно перестали придерживаться тех заявлений, которые делали в начале своих отношений. Напомним, что тогда Анастасия и Дмитрий практически в один голос говорили о том, что не намерены делать свою личную жизнь публичной.
Сейчас и модель, и футболист буквально каждый день выходят в социальные сети, где рассказывают подписчикам, к примеру, что они читают, как прошел их день или показывают, как проводят время с 8-месячной дочерью Миланой.
Впрочем, на днях в Сети появились слухи, что в семье Костенко и Тарасова не все так гладко, как думают их поклонники. А о проблемах в отношениях рассказал сам Дмитрий, который намекнул на то, что все недопонимания возникают только из-за его характера.
Об этом полузащитник футбольного клуба «Локомотив» рассказал в одном из столичных заведений, где они праздновали день рождение Анастасии. На вечеринке собралось очень много друзей и родных звездной парочки, которые и стали свидетелями сердцещипательной речи Тарасова.
Также спортсмен отметил, что сделает все, чтобы его третья супруга была счастлива, сообщает StarHit.
По словам 32-летнего спортсмена, он обещает Анастасии Костенко «исправиться».
Нужно сказать, что многочисленные интернет-пользователи уже давно обратили внимание на то, что Тарасов и Костенко давно перестали придерживаться тех заявлений, которые делали в начале своих отношений. Напомним, что тогда Анастасия и Дмитрий практически в один голос говорили о том, что не намерены делать свою личную жизнь публичной.
Сейчас и модель, и футболист буквально каждый день выходят в социальные сети, где рассказывают подписчикам, к примеру, что они читают, как прошел их день или показывают, как проводят время с 8-месячной дочерью Миланой.
Впрочем, на днях в Сети появились слухи, что в семье Костенко и Тарасова не все так гладко, как думают их поклонники. А о проблемах в отношениях рассказал сам Дмитрий, который намекнул на то, что все недопонимания возникают только из-за его характера.
Об этом полузащитник футбольного клуба «Локомотив» рассказал в одном из столичных заведений, где они праздновали день рождение Анастасии. На вечеринке собралось очень много друзей и родных звездной парочки, которые и стали свидетелями сердцещипательной речи Тарасова.
«Обещаю исправиться!»,- пообещал Дмитрий Анастасии.
Также спортсмен отметил, что сделает все, чтобы его третья супруга была счастлива, сообщает StarHit.
«Я тебя люблю. Все у нас будет хорошо, не переживай и не думай ни о чем», - добавил Тарасов.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:50