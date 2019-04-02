Нового участника "Дом-2" Дмитрия Савина сравнили с Сергеем Пынзарем
На проект "Дом-2" продолжают прибывать новые участники, в числе которых оказался и молодой человек по имени Дмитрий Савин. Он сразу же заявил о себе, показав умение танцевать стриптиз, за что его сравнили с Сергеем Пынзарем.
Своими талантами Дмитрий Савин смог завоевать положительное отношение к себе телеведущей Ксении Бородиной, а также других участников реалити-шоу. Молодого человека поселили в одну комнату с Ириной Пингвиновой и Павлом Ковалевым. Новый "домовец" не скрывает, он пришел на шоу, чтобы покорять телезрителей, а потому готов показать все свои таланты, в том числе и умение танцевать стриптиз, что он и продемонстрировал сразу же после прихода на проект.
Остальные участники хорошо приняли нового поселенца, сравнив его с Сергеем Пынзарем. Теперь же Дмитрию Савину, считают поклонники реалити, осталось найти вторую Дарью Пынзарь, что сделать будет не просто, ведь среди тех участниц, которые живут в Периметре сейчас, подходящих кандидаток нет.
Тем не менее, Дмитрий Савин подчеркнул, он уже участвовал в реалити - шоу и знает, как все там устроено, а потому без труда сможет покорить телеканал ТНТ подобно Артему Сороке или же стать человеком года, как Сергей Сичкар.
Своими талантами Дмитрий Савин смог завоевать положительное отношение к себе телеведущей Ксении Бородиной, а также других участников реалити-шоу. Молодого человека поселили в одну комнату с Ириной Пингвиновой и Павлом Ковалевым. Новый "домовец" не скрывает, он пришел на шоу, чтобы покорять телезрителей, а потому готов показать все свои таланты, в том числе и умение танцевать стриптиз, что он и продемонстрировал сразу же после прихода на проект.
Остальные участники хорошо приняли нового поселенца, сравнив его с Сергеем Пынзарем. Теперь же Дмитрию Савину, считают поклонники реалити, осталось найти вторую Дарью Пынзарь, что сделать будет не просто, ведь среди тех участниц, которые живут в Периметре сейчас, подходящих кандидаток нет.
Тем не менее, Дмитрий Савин подчеркнул, он уже участвовал в реалити - шоу и знает, как все там устроено, а потому без труда сможет покорить телеканал ТНТ подобно Артему Сороке или же стать человеком года, как Сергей Сичкар.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 13:28