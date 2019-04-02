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Кончита Вурст удивила поклонников сменой имиджа

Эпатажная певица Кончита Вурст удивила своих поклонников в микроблоге Instagram сменой имиджа. На церемонии вручения «Золотой камеры» Томас Нойвирт появился с ультракороткой стрижкой, но бороду оставил на месте.
Кончита Вурст удивила поклонников сменой имиджа


Поп-исполнитель любит экспериментировать со своим стилем. Поклонники привыкли видеть Кончиту Вурст в образе женщины с длинными локонами и бородой. Изюминкой Томаса Нойвирта всегда был вечерний макияж и элегантные платья. Но теперь певец сменил привычный образ на черный корсет и кожаные брюки, дополнив наряд массивными цепями и высокими перчатками.

Некоторые фолловеры отметили, что Кончита Вурст теперь стала «мужественной» и потеряла свою «былую привлекательность». Но другие поклонники написали в комментариях, что в восторге от нового стильного образа певца.

Ранее Томас Нойвирт удивил поклонников обесцвеченными бровями и волосами. Тогда исполнитель заявил, что планирует создать новую личность.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:46

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