Кончита Вурст удивила поклонников сменой имиджа

Поп-исполнитель любит экспериментировать со своим стилем. Поклонники привыкли видеть Кончиту Вурст в образе женщины с длинными локонами и бородой. Изюминкой Томаса Нойвирта всегда был вечерний макияж и элегантные платья. Но теперь певец сменил привычный образ на черный корсет и кожаные брюки, дополнив наряд массивными цепями и высокими перчатками.Некоторые фолловеры отметили, что Кончита Вурст теперь стала «мужественной» и потеряла свою «былую привлекательность». Но другие поклонники написали в комментариях, что в восторге от нового стильного образа певца.Ранее Томас Нойвирт удивил поклонников обесцвеченными бровями и волосами. Тогда исполнитель заявил, что планирует создать новую личность.