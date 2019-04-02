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Тина Канделаки опубликовала фото в бикини

В социальной сети Instagram Тина Канделаки опубликовала фотографию в бикини. Поклонники телеведущей начали бурно обсуждать ее новый сюжет.
Тина Канделаки опубликовала фото в бикини

Тина Канделаки редко публикует пляжные фотографии. На ее страницах в социальных сетях появляются снимки в элегантных платьях или строгих костюмах. Но несколько часов назад в Instagram телеведущая опубликовала новое фото. На снимке знаменитость запечатлена в бикини, она сидит на песке и смотрит прямо в камеру. Пляжный образ Тины Канделаки дополнили солнцезащитные очки и повязка на волосы. В комментарии телеведущая просто написала: "Сохраняйте спокойствие;)".

Тина Канделаки опубликовала фото в бикини

Преданные поклонники отреагировали моментально. Они начали писать, что знаменитость выглядит моложе своего возраста. Также подписчики буквально засыпали телеведущую комплиментами. Многие признались, что не сразу узнали на фото Тину Канделаки. За весьма короткий промежуток времени ее пляжная фотография набрала более 51 тысячи лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:00

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