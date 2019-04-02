Ольга Бузова оказалась очень популярной среди школьниц
Певица и телеведущая Ольга Бузова любит повторять, что "ее люди всегда с ней". Недавно в Сети появилось видео с концерта звезды, где стало понятно, что она имеет огромную популярность у девочек школьного возраста.
Так, на кадрах Ольга Бузова выступает на сцене, а все места возле нее, имеющие наибольшую стоимость, заняты школьницами. Именно девочки стоят рядом со сценой и во всю подпевают кумиру любимые песни.
Нужно отметить, что сама Ольга Бузова не обращает на поклонниц никакого внимания, в чем ее уже не раз упрекали фанаты. Многие жалуются, что поющая телеведущая совсем не уважает тех, кто всегда с ней. Она может опоздать на концерт на несколько часов, не обращая внимания на то, что ее ждет большое количество людей.
Так, на кадрах Ольга Бузова выступает на сцене, а все места возле нее, имеющие наибольшую стоимость, заняты школьницами. Именно девочки стоят рядом со сценой и во всю подпевают кумиру любимые песни.
Нужно отметить, что сама Ольга Бузова не обращает на поклонниц никакого внимания, в чем ее уже не раз упрекали фанаты. Многие жалуются, что поющая телеведущая совсем не уважает тех, кто всегда с ней. Она может опоздать на концерт на несколько часов, не обращая внимания на то, что ее ждет большое количество людей.