Поклонники раскритиковали Дарью Пынзарь за небрежное отношение к сыну
Поклонники раскритиковали экс-участницу "Дома-2" Дарью Пынзарь за ее небрежное отношение к младшему сыну. По мнению фолловеров, на одном из последних снимков мальчик выглядит уставшим и больным.
На фото Дарья и Сергей Пынзарь предстали вместе с сыном Давидом. Экс-участница реалити отметила, они ходили в клинику, где мальчик сдавал кровь. Также она посоветовала туристам в Турции обязательно оформлять страховку, ведь медицинские услуги там стоят очень дорого.
Тем не менее, многие поклонники отозвались на пост Дарьи Пынзарь неодобрительно. Супружеская пара Пынзарей постоянно пишет в микроблоге о правильном воспитании детей, своей жизни и других мелочах. Однако в этот раз многие упрекнули их в том, что они запустили здоровье Давида, не обращая на него внимания из-за постоянных фотосессий и времяпровождения в социальных сетях.
На фото Дарья и Сергей Пынзарь предстали вместе с сыном Давидом. Экс-участница реалити отметила, они ходили в клинику, где мальчик сдавал кровь. Также она посоветовала туристам в Турции обязательно оформлять страховку, ведь медицинские услуги там стоят очень дорого.
Тем не менее, многие поклонники отозвались на пост Дарьи Пынзарь неодобрительно. Супружеская пара Пынзарей постоянно пишет в микроблоге о правильном воспитании детей, своей жизни и других мелочах. Однако в этот раз многие упрекнули их в том, что они запустили здоровье Давида, не обращая на него внимания из-за постоянных фотосессий и времяпровождения в социальных сетях.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 13:11