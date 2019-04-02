Поклонники раскритиковали Дарью Пынзарь за небрежное отношение к сыну

На фото Дарья и Сергей Пынзарь предстали вместе с сыном Давидом. Экс-участница реалити отметила, они ходили в клинику, где мальчик сдавал кровь. Также она посоветовала туристам в Турции обязательно оформлять страховку, ведь медицинские услуги там стоят очень дорого.Тем не менее, многие поклонники отозвались на пост Дарьи Пынзарь неодобрительно. Супружеская пара Пынзарей постоянно пишет в микроблоге о правильном воспитании детей, своей жизни и других мелочах. Однако в этот раз многие упрекнули их в том, что они запустили здоровье Давида, не обращая на него внимания из-за постоянных фотосессий и времяпровождения в социальных сетях.