Виктория Лопырева поздравила Лайму Вайкуле с юбилеем
Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле 31 марта отметила свой 65-летний юбилей и до сих пор принимает поздравления от звезд отечественного шоу-бизнеса. Модель Виктория Лопырева выложила совместное фото с певицей и выразила своё восхищение юбиляршей.
В своем посте в сети Instagram Виктория Лопырева отметила, что ценит в певице не только исполнительский талант, но и женскую красоту, а также невероятную энергетику артистки. «Ее выступления всегда меня завораживали, а голос и репертуар – большая редкость, чтобы все так гармонично сочеталось в одном человеке», - пишет модель.
Однажды в интервью Лайма Вайкуле делилась секретом своего стиля. Она говорила, что старается одеваться так, словно выбрала свои вещи мимоходом. Легкая небрежность – это некая изюминка в ее красоте. Артистка уверена, что главное не черты лица или пропорции, а шарм.
Виктория Лопырева пару месяцев назад стала мамой. К уходу за своим сыном Марком Лео она подходит очень серьезно – поддерживает грудное вскармливание и следит за своим питанием.
В своем посте в сети Instagram Виктория Лопырева отметила, что ценит в певице не только исполнительский талант, но и женскую красоту, а также невероятную энергетику артистки. «Ее выступления всегда меня завораживали, а голос и репертуар – большая редкость, чтобы все так гармонично сочеталось в одном человеке», - пишет модель.
Однажды в интервью Лайма Вайкуле делилась секретом своего стиля. Она говорила, что старается одеваться так, словно выбрала свои вещи мимоходом. Легкая небрежность – это некая изюминка в ее красоте. Артистка уверена, что главное не черты лица или пропорции, а шарм.
Виктория Лопырева пару месяцев назад стала мамой. К уходу за своим сыном Марком Лео она подходит очень серьезно – поддерживает грудное вскармливание и следит за своим питанием.
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:30