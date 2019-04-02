Виктория Лопырева поздравила Лайму Вайкуле с юбилеем

В своем посте в сети Instagram Виктория Лопырева отметила, что ценит в певице не только исполнительский талант, но и женскую красоту, а также невероятную энергетику артистки. «Ее выступления всегда меня завораживали, а голос и репертуар – большая редкость, чтобы все так гармонично сочеталось в одном человеке», - пишет модель.Однажды в интервью Лайма Вайкуле делилась секретом своего стиля. Она говорила, что старается одеваться так, словно выбрала свои вещи мимоходом. Легкая небрежность – это некая изюминка в ее красоте. Артистка уверена, что главное не черты лица или пропорции, а шарм.Виктория Лопырева пару месяцев назад стала мамой. К уходу за своим сыном Марком Лео она подходит очень серьезно – поддерживает грудное вскармливание и следит за своим питанием.