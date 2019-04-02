АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.50 USD 65.42
Курс валют на 02.04.2019

Виктория Лопырева поздравила Лайму Вайкуле с юбилеем

Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле 31 марта отметила свой 65-летний юбилей и до сих пор принимает поздравления от звезд отечественного шоу-бизнеса. Модель Виктория Лопырева выложила совместное фото с певицей и выразила своё восхищение юбиляршей.
Виктория Лопырева поздравила Лайму Вайкуле с юбилеем

В своем посте в сети Instagram Виктория Лопырева отметила, что ценит в певице не только исполнительский талант, но и женскую красоту, а также невероятную энергетику артистки. «Ее выступления всегда меня завораживали, а голос и репертуар – большая редкость, чтобы все так гармонично сочеталось в одном человеке», - пишет модель.

Однажды в интервью Лайма Вайкуле делилась секретом своего стиля. Она говорила, что старается одеваться так, словно выбрала свои вещи мимоходом. Легкая небрежность – это некая изюминка в ее красоте. Артистка уверена, что главное не черты лица или пропорции, а шарм.

Виктория Лопырева пару месяцев назад стала мамой. К уходу за своим сыном Марком Лео она подходит очень серьезно – поддерживает грудное вскармливание и следит за своим питанием.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Александр Васильев расскажет об иконах
Кончита Вурст удивила поклонников
Лодка российского путешественника
В Австралии рыбак нашел в сетях голову
Виктория Лопырева поздравила Лайму
Российским космонавтам на МКС устроят
Альбина Джанабаева высказалась о
У звезды «Дом-2» Алены Водонаевой
Юлия Ковальчук сильно переживает за
Над Лос-Анджелесом были замечены
Анна Бузова начала дружить с
Константин Богомолов назвал Ксению
Эндометриоз теперь можно обнаружить в
Экс-солистка «Блестящих» Полина Иодис:
NI высоко оценило российский МиГ-29 и
Дмитрий Тарасов – Насте Костенко:
Ученые впервые создали искусственную
Маргарита Ларченко потребовала у Алены
Яна Чурикова поздравила Пригожина с
Наталья Бочкарева любит запах кофе по
Нового участника "Дом-2" Дмитрия Савина
Эксперты протестировали кроссовер Range
Ольга Бузова оказалась очень популярной
Игорь Николаев поделился видеороликом с
Поклонники раскритиковали Дарью Пынзарь
В озере Титикака было обнаружено
Анна Седокова пообещала выступить на
«Зомби-апокалипсис»: Телеведущая Мария
Мику Джаггеру предстоит операция на
Звезда «Дом-2» Гоген Солнцев признался,
Просмотреть все новости