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Анна Седокова пообещала выступить на свадьбе Ольги Бузовой и Леши Свика

На недавнем выступлении Ольги Бузовой, где она показала на сцене страстный поцелуй с певцом Лешей Свиком побывала и Анна Седокова. В своем профиле в Instagram звезда опубликовала короткое видео, на котором пообещала выступить на свадьбе коллег.
Анна Седокова пообещала выступить на свадьбе Ольги Бузовой и Леши Свика

Не так давно публику Ольга Бузова буквально шокировала публику, когда на сцене во время выступления к ней подошел Леша Свик и поцеловал поющую телеведущую. Тогда фанаты тут же предположили, что между звездами завязался страстный роман.

Догадки усилились после того, как выяснилось, что на той же сцене с Лешей Свиком выступила и Анна Седокова. Экс-солистка "Виа Гры" поделилась коротким роликом с их совместного выступления. В описании к посту певица отметила, хоть Свик и целовался с другой на той же сцене, где пел с ней, на их свадьбе с Ольгой Бузовой выступит она.

Поклонники за считанные часы написали множество комментариев по этому поводу. Многим стало интересно, является ли это высказывание Анны Седоковой подтверждением отношений между Ольгой Бузовой и Лешей и Свиком. Некоторые порадовались за поющую телеведущую, ведь теперь она, по их мнению, наконец-то прервет одиночество и череду неудач в личной жизни.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 13:01

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