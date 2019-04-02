Александр Васильев расскажет об иконах стиля 30-х годов во время выставки в Молдове
Знаменитый отечественный историк моды и звезда проекта «Модный приговор» Александр Васильев сделал анонс новой выставки в Молдове. В собственном Instagram-блоге эксперт сообщил, что на днях планирует ознакомить посетителей Национального исторического музея в Кишиневе с иконами стиля и модой 30-х годов.
Александр Васильев признался подписчикам микроблога, что недавно он принимал участие в съемках нового выпуска передачи «Модный приговор», а теперь уже готовится к выставке в столице Молдовы. Мероприятие под названием «Элегантность 1930-х годов. Иконы стиля Румынии и Молдовы» обещает быть очень интересным.
Специалист в мире моды объяснил: на женский стиль указанного периода очень повлияла знаменитая кинозвезда Грета Гарбо. Новым типом красоты тогда оказались блондинки, отличающиеся высокими скулами и энигматическим взглядом. Это образ роковой женщины – основополагающий в моде 30-х годов, - заявил Васильев.
Историк моды напомнил и о серьезных изменениях, связанных с покроем платьев, наблюдавшихся в то время. Так, дамы в новых платьях, подчеркивающих фигуру, стали выглядеть более женственно, - заключил ведущий «Модного приговора».
Александр Васильев признался подписчикам микроблога, что недавно он принимал участие в съемках нового выпуска передачи «Модный приговор», а теперь уже готовится к выставке в столице Молдовы. Мероприятие под названием «Элегантность 1930-х годов. Иконы стиля Румынии и Молдовы» обещает быть очень интересным.
Специалист в мире моды объяснил: на женский стиль указанного периода очень повлияла знаменитая кинозвезда Грета Гарбо. Новым типом красоты тогда оказались блондинки, отличающиеся высокими скулами и энигматическим взглядом. Это образ роковой женщины – основополагающий в моде 30-х годов, - заявил Васильев.
Историк моды напомнил и о серьезных изменениях, связанных с покроем платьев, наблюдавшихся в то время. Так, дамы в новых платьях, подчеркивающих фигуру, стали выглядеть более женственно, - заключил ведущий «Модного приговора».
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:55