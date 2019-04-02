Юлия Ковальчук сильно переживает за маленькую дочь

Певица Юлия Ковальчук и бизнесмен Алексей Чумаков стали родителями в 2017 году. Знаменитости стараются не показывать общественности свою наследницу, лишь изредка рассказывая о ее достижениях. В социальных сетях певица публикует фотографии, на которых не видно лица ребенка. В интервью исполнительница решила поведать, как она изменилась после рождения малышки. Она сообщила, что начала ощущать себя совершенно по другому, а также ее приоритеты сильно изменились. Певица призналась, что стала более лояльно относиться к капризам чужих детей.Также Юлия Ковальчук рассказала, что очень сильно переживает за дочку Амелию. У исполнительницы с наследницей сильная связь и она не может оставить ребенка даже на одну минуту без присмотра, и все свое свободное время она уделяет дочери.