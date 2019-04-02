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Юлия Ковальчук сильно переживает за маленькую дочь

В одном из интервью Юлия Ковальчук рассказала, что сильно переживает за маленькую дочь Амелию Чумакову. Исполнительница сообщила, что не оставляет малышку без присмотра ни на минуту.

Юлия Ковальчук сильно переживает за маленькую дочь

Певица Юлия Ковальчук и бизнесмен Алексей Чумаков стали родителями в 2017 году. Знаменитости стараются не показывать общественности свою наследницу, лишь изредка рассказывая о ее достижениях. В социальных сетях певица публикует фотографии, на которых не видно лица ребенка. В интервью исполнительница решила поведать, как она изменилась после рождения малышки. Она сообщила, что начала ощущать себя совершенно по другому, а также ее приоритеты сильно изменились. Певица призналась, что стала более лояльно относиться к капризам чужих детей.

Юлия Ковальчук сильно переживает за маленькую дочь

Также Юлия Ковальчук рассказала, что очень сильно переживает за дочку Амелию. У исполнительницы с наследницей сильная связь и она не может оставить ребенка даже на одну минуту без присмотра, и все свое свободное время она уделяет дочери.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:13

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