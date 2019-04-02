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Российским космонавтам на МКС устроят «вечный май»

Как отметил Александр Смолеевский, который работает в Институте медико-биологических проблем, космонавтам из РФ на МКС устроят «вечный май». Предполагается, что в космическом модуле «Рассвет» специалисты установят светильники, которые смогут имитировать световую динамику дня.
Российским космонавтам на МКС устроят «вечный май»


Эти новые приборы воспроизведут земные сутки светила 15 мая от его рассвета и до момента заката. Этот день отличается тем, что имеет большую продолжительность световых суток и уникальный спектральный состав. На станцию светильники доставят на грузовом аппарате«Прогресс МС-11». Этот корабль запустят в начале апреля с космодрома «Байконур».

Александр Смолеевский рассказал, что разработанные светильники, производящие динамику освещения за сутки, испытывали в институте. В аппаратах, как и на Земле, можно наблюдать плавное увеличение показателя яркости. В результате меняется цвет с красного и оранжевого спектра до белого и голубого, но во второй половине дня начинается отсчет в обратную сторону.

По словам специалиста, 15 мая это отличный вариант дня, так как имеет большую продолжительность светового времени. Светильники, как отметили ученые, могут решить проблему десинхроноза, которая возникает на МКС во время длительных космических полетов.

Ранее стало известно о том, что агентство NASA отменило выход в космос женщин. Причина такого решения в том, что специалисты не успели подготовить скафандры нужного размера, которые бы подошли представительницам слабого пола.



 
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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:23

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