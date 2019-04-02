Елена Малышева не считает гематоген полезным для здоровья человека
Телеведущая Елена Малышева высказала свое мнение относительно популярного в России батончика, продающегося в аптеках, гематогена. По словам специалиста, этот продукт не является полезным для здоровья и его необходимо воспринимать, как обычную сладость.
Елена Малышева отмечает, множество людей еще с советских времен знают гематоген, поэтому у них сложился неверный стереотип относительно этого продукта, сообщает издание "National News". Данный сладкий батончик не является полезным для здоровья, но и вредным его нельзя назвать, если не принимать во внимание употребление чрезмерного количества. По словам Елены Малышевой, гематоген никогда не являлся лекарством, поэтому воспринимать его стоит исключительно как обычную сладость. Она отметила, в нем может быть много белка, например, альбумина. В таком случае этот продукт имеет высокую пищевую ценность и может эффективно утолять голод.
Аллерголог и гастроэнтеролог Татьяна Бандурина не согласилась с мнением Елены Малышевой. По словам специалиста, в советское время в состав гематогена входила бычья кровь, что и предавало ему полезные для здоровья свойства. Сейчас все изменилась, этот компонент заменен на сахар и другие наполнители, не имеющие никакого положительного влияния. Поэтому специалист не рекомендует родителям покупать детям гематоген, так как это просто очень сладкий батончик.
Елена Малышева отмечает, множество людей еще с советских времен знают гематоген, поэтому у них сложился неверный стереотип относительно этого продукта, сообщает издание "National News". Данный сладкий батончик не является полезным для здоровья, но и вредным его нельзя назвать, если не принимать во внимание употребление чрезмерного количества. По словам Елены Малышевой, гематоген никогда не являлся лекарством, поэтому воспринимать его стоит исключительно как обычную сладость. Она отметила, в нем может быть много белка, например, альбумина. В таком случае этот продукт имеет высокую пищевую ценность и может эффективно утолять голод.
Аллерголог и гастроэнтеролог Татьяна Бандурина не согласилась с мнением Елены Малышевой. По словам специалиста, в советское время в состав гематогена входила бычья кровь, что и предавало ему полезные для здоровья свойства. Сейчас все изменилась, этот компонент заменен на сахар и другие наполнители, не имеющие никакого положительного влияния. Поэтому специалист не рекомендует родителям покупать детям гематоген, так как это просто очень сладкий батончик.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:06