Звезда «Дом-2» Гоген Солнцев признался, что опять проводил выходные в театре

«Солнцев, а ты не думал, чтобы Терешкович тебе помогала в театре? Так вы и выходные вместе будете проводить и обидно никому не будет..», «Гоген, я восхищаюсь тобой и твоим трудолюбием! Ты большой молодец!», - продолжают писать в Сети.

По мнению многочисленных интернет-пользователей, шоумену не хватает времени, чтобы побыть со свей любимой супругой.Вчера Солнцев опубликовал у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором подчеркнул, что выходные дни нужно проводить в кругу близких и любимых людей, а не на работе. Впрочем, Гогену такие деньки только снятся, ведь ему частенько приходиться работать в уикенд.По словам бывшей звезды «Дома-2», он опять провел выходные в театре, хотя на улице была такая хорошая погода. Нужно сказать, что многим подписчикам Солнцева показалось, что их любимчику не хватает времени на свою 64-летнюю жену, поэтому он и написал подобный пост.Один за другим фолловеры принялись советовать Гогену привлечь к своей работе Екатерину Терешкович, чтобы им удавалось как можно чаще находиться вместе.Некоторые читатели решили поинтересоваться у шоумена, почему он в последнее время то и дело находится в театре. По мнению подписчиков Солнцева, Гоген постоянно репетирует спектакль «Секс временно недоступен», так как хочет добиться совершенства во всем.