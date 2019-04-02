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Звезда «Дом-2» Гоген Солнцев признался, что опять проводил выходные в театре

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Гоген Солнцев рассказал, где на самом деле в последнее время проводит свои выходные.

Звезда «Дом-2» Гоген Солнцев признался, что опять проводил выходные в театре

По мнению многочисленных интернет-пользователей, шоумену не хватает времени, чтобы побыть со свей любимой супругой.

Вчера Солнцев опубликовал у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором подчеркнул, что выходные дни нужно проводить в кругу близких и любимых людей, а не на работе. Впрочем, Гогену такие деньки только снятся, ведь ему частенько приходиться работать в уикенд.

По словам бывшей звезды «Дома-2», он опять провел выходные в театре, хотя на улице была такая хорошая погода. Нужно сказать, что многим подписчикам Солнцева показалось, что их любимчику не хватает времени на свою 64-летнюю жену, поэтому он и написал подобный пост.

Звезда «Дом-2» Гоген Солнцев признался, что опять проводил выходные в театре

Один за другим фолловеры принялись советовать Гогену привлечь к своей работе Екатерину Терешкович, чтобы им удавалось как можно чаще находиться вместе.

«Солнцев, а ты не думал, чтобы Терешкович тебе помогала в театре? Так вы и выходные вместе будете проводить и обидно никому не будет..», «Гоген, я восхищаюсь тобой и твоим трудолюбием! Ты большой молодец!», - продолжают писать в Сети.

Некоторые читатели решили поинтересоваться у шоумена, почему он в последнее время то и дело находится в театре. По мнению подписчиков Солнцева, Гоген постоянно репетирует спектакль «Секс временно недоступен», так как хочет добиться совершенства во всем.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:50

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