В Австралии рыбак нашел в сетях голову акулы со следами зубов неизвестного подводного хищника





Джейсон Мойс из города Бермаги занимается промышленной рыбной ловлей. С такой находкой ему пришлось столкнуться впервые. Вместе с коллегами он взвесил найденный фрагмент, его вес превысил 100 кг. То есть вес целой рыбы составил бы порядка 300 кг, а длина могла достигать 4 метров. Страшно представить, что кто-то мог напасть на такое огромное существо.На фотографии изображен приятель Мойса – Джаспер Лэй вместе с головой рыбы. Пользователи социальной сети, куда был выложен снимок, так активно начали делиться им, что пост стал «вирусным» и собрал миллионы просмотров и тысячи комментариев.Чернорылые акулы – очень опасные хищники, потому ее противник должен быть еще страшнее и крупнее. Кто-то из пользователей предположил, что это мог быть мегалодон (громадная акула, жившая миллион лет назад и вымершая на сегодняшний день). Некоторые криптозоологи уверены, что где-то на глубине могут обитать еще представители данного вида.Сам Мойз и его коллеги больше склоняются к версии, что рыба попалась стае голодных касаток или тигровой акуле особо крупных размеров. Версии о попадании ее под винт судна сразу отметаются, поскольку на фрагменте головы видны следы зубов.