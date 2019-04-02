АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археологи обнаружили в шотландской церкви средневековые надгробия, считавшиеся утраченными
EUR 73.50 USD 65.42
Курс валют на 02.04.2019

В Австралии рыбак нашел в сетях голову акулы со следами зубов неизвестного подводного хищника

Рыбак из австралийского Нового Южного Уэльса нашел в своих сетях голову огромной чернорылой акулы, на которой видны следы зубов нападавшего на нее хищника. Фото с находкой он выложил в Facebook, чем очень удивил не только своих друзей, но и миллионы пользователей.
В Австралии рыбак нашел в сетях голову акулы со следами зубов неизвестного подводного хищника

Джейсон Мойс из города Бермаги занимается промышленной рыбной ловлей. С такой находкой ему пришлось столкнуться впервые. Вместе с коллегами он взвесил найденный фрагмент, его вес превысил 100 кг. То есть вес целой рыбы составил бы порядка 300 кг, а длина могла достигать 4 метров. Страшно представить, что кто-то мог напасть на такое огромное существо.

На фотографии изображен приятель Мойса – Джаспер Лэй вместе с головой рыбы. Пользователи социальной сети, куда был выложен снимок, так активно начали делиться им, что пост стал «вирусным» и собрал миллионы просмотров и тысячи комментариев.

Чернорылые акулы – очень опасные хищники, потому ее противник должен быть еще страшнее и крупнее. Кто-то из пользователей предположил, что это мог быть мегалодон (громадная акула, жившая миллион лет назад и вымершая на сегодняшний день). Некоторые криптозоологи уверены, что где-то на глубине могут обитать еще представители данного вида.

Сам Мойз и его коллеги больше склоняются к версии, что рыба попалась стае голодных касаток или тигровой акуле особо крупных размеров. Версии о попадании ее под винт судна сразу отметаются, поскольку на фрагменте головы видны следы зубов.



 
+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тина Канделаки опубликовала фото в
Александр Васильев расскажет об иконах
Кончита Вурст удивила поклонников
Лодка российского путешественника
В Австралии рыбак нашел в сетях голову
Виктория Лопырева поздравила Лайму
Российским космонавтам на МКС устроят
Альбина Джанабаева высказалась о
У звезды «Дом-2» Алены Водонаевой
Юлия Ковальчук сильно переживает за
Над Лос-Анджелесом были замечены
Анна Бузова начала дружить с
Константин Богомолов назвал Ксению
Эндометриоз теперь можно обнаружить в
Экс-солистка «Блестящих» Полина Иодис:
NI высоко оценило российский МиГ-29 и
Дмитрий Тарасов – Насте Костенко:
Ученые впервые создали искусственную
Маргарита Ларченко потребовала у Алены
Яна Чурикова поздравила Пригожина с
Наталья Бочкарева любит запах кофе по
Нового участника "Дом-2" Дмитрия Савина
Эксперты протестировали кроссовер Range
Ольга Бузова оказалась очень популярной
Игорь Николаев поделился видеороликом с
Поклонники раскритиковали Дарью Пынзарь
В озере Титикака было обнаружено
Анна Седокова пообещала выступить на
«Зомби-апокалипсис»: Телеведущая Мария
Мику Джаггеру предстоит операция на
Просмотреть все новости