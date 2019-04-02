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Над Лос-Анджелесом были замечены загадочные НЛО и черные вертолеты

Жители Лос-Анджелеса стали очевидцами появления в небе загадочных НЛО, а также черных вертолетов. Необычная картина была замечена 27 марта в одном из районов города.
Над Лос-Анджелесом были замечены загадочные НЛО и черные вертолеты

Свидетели данного зрелища делятся своими впечатлениями в Сети. В ролике можно увидеть, как в небе в районе Лос-Анджелеса возникло НЛО. Оно было похож на большую темную сферу. Следом за ним появились 3 военных вертолета черного цвета, которые зависли на небольшом расстоянии от корабля с пришельцами. Видимо, это тоже были наблюдатели.

Вскоре таинственное видео попало в Сеть, и многие пользователи после увиденного решили, что пришельцы прилетели на землю и военные немедленно поспешили проследить за незваными гостями.

Сообщается, что через некоторое время все стало на свои места – НЛО исчезло, а за ним улетели и вертолеты. К сожалению, этот момент не успели заснять на камеру.

Жители Лос-Анджелеса уже обдумывают разные варианты произошедшего. Уфологи утверждают, что «зеленые человечки» очень часто прилетают на нашу планету, а людям просто повезло застать их очередной визит.

Он также говорит, что военные пока выступают только в роли наблюдателей и боятся что либо предпринимать против представителей другой цивилизации.



 
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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:06

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