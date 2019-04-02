Над Лос-Анджелесом были замечены загадочные НЛО и черные вертолеты





Свидетели данного зрелища делятся своими впечатлениями в Сети. В ролике можно увидеть, как в небе в районе Лос-Анджелеса возникло НЛО. Оно было похож на большую темную сферу. Следом за ним появились 3 военных вертолета черного цвета, которые зависли на небольшом расстоянии от корабля с пришельцами. Видимо, это тоже были наблюдатели.Вскоре таинственное видео попало в Сеть, и многие пользователи после увиденного решили, что пришельцы прилетели на землю и военные немедленно поспешили проследить за незваными гостями.Сообщается, что через некоторое время все стало на свои места – НЛО исчезло, а за ним улетели и вертолеты. К сожалению, этот момент не успели заснять на камеру.Жители Лос-Анджелеса уже обдумывают разные варианты произошедшего. Уфологи утверждают, что «зеленые человечки» очень часто прилетают на нашу планету, а людям просто повезло застать их очередной визит.Он также говорит, что военные пока выступают только в роли наблюдателей и боятся что либо предпринимать против представителей другой цивилизации.