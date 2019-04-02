Яна Чурикова поздравила Пригожина с 50-летием

В своем аккаунте артистка тепло поздравила Иосифа Пригожина с юбилеем, пожалев, что не может сделать этого при встрече и разделить торжество, так как находится в командировке. Яна Чурикова решила показать фанатам, как идут продюсеру волосы, опубликовав кадр, где супруг Валерии запечатлен в парике перед зеркалом. В комментарии коллега назвала именинника мотором, приводящим в движение все вокруг, и раздражителем, наполняющим смыслом жизни хейтеров одним своим существованием. По мнению ведущей, без «Йоси», «отечественный шоу-бизнес - не шоу и не бизнес».Яна Чурикова поблагодарила «дорогого Джузеппе» за адекватность, пожелав здоровья и реализации всего задуманного. «Не сбавляй обороты», - написала звезда телевидения в конце поста.К поздравлениям кумира присоединились и многочисленные подписчики Чуриковой, оценивая «пригожинский лук»: «Вылитый Кобзон. С днем рождения!», «Поздравляем великого продюсера», «Сначала думал, что это Майкл Симон».