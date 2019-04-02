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Яна Чурикова поздравила Пригожина с 50-летием

Отечественная телеведущая, актриса, журналист, руководитель телеканала MTV Россия Яна Чурикова поздравила коллегу и друга Иосифа Пригожина с 50-летием. Поздравительный пост звезды в Instagram сопровождает снимок, где знаменитый продюсер позирует с густыми темными волосами.
Яна Чурикова поздравила Пригожина с 50-летием

В своем аккаунте артистка тепло поздравила Иосифа Пригожина с юбилеем, пожалев, что не может сделать этого при встрече и разделить торжество, так как находится в командировке. Яна Чурикова решила показать фанатам, как идут продюсеру волосы, опубликовав кадр, где супруг Валерии запечатлен в парике перед зеркалом. В комментарии коллега назвала именинника мотором, приводящим в движение все вокруг, и раздражителем, наполняющим смыслом жизни хейтеров одним своим существованием. По мнению ведущей, без «Йоси», «отечественный шоу-бизнес - не шоу и не бизнес».

Яна Чурикова поблагодарила «дорогого Джузеппе» за адекватность, пожелав здоровья и реализации всего задуманного. «Не сбавляй обороты», - написала звезда телевидения в конце поста.

К поздравлениям кумира присоединились и многочисленные подписчики Чуриковой, оценивая «пригожинский лук»: «Вылитый Кобзон. С днем рождения!», «Поздравляем великого продюсера», «Сначала думал, что это Майкл Симон».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:39

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