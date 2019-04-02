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Эксперты протестировали кроссовер Range Rover Evoque 2020

Эксперты протестировали новый кроссовер Range Rover Evoque 2020 модельного года в дорожных условиях. Новая генерация модели получила целый ряд изменений, они коснулись ходовых характеристик авто и его внешнего вида.
Эксперты протестировали кроссовер Range Rover Evoque 2020

Обновленный кроссовер Range Rover Evoque 2020 модельного года имеет еще более плавные линии, чем его предшественник. Создатели модели поставили перед собой подобную цель и добились ее. Для этого они расположили дверные ручки на уровне кузова, а все остальные части авто сделали более округлыми и обтекаемыми. Отдельно эксперты отметили уменьшение свесов и крупные 21-дюймовые диски. Новая задняя подвеска автомобиля стала в два раза меньше по вертикали, что позволило увеличить багажное отделение на 6%. Удлинение колесной базы не сказалось на пространстве в салоне кроссовера, но некоторых положительных изменений в этом направлении удалось достичь благодаря конструкторским решениям.
Эксперты протестировали кроссовер Range Rover Evoque 2020

Главной особенностью нового Range Rover Evoque 2020 модельного года станет 9-ступечатая коробка передач 9HP50. Она позволит программировать более легкое переключение для каждого водителя индивидуально. Новинка получит много современных систем помощи и безопасности. Среди них – ClearSight Ground View, создающая изображение местности благодаря камерам в радиаторной решетке и на стеклах, Terrain Response2, помогающая водителю подстраиваться под изменения окружающей среды, и многие другие.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:21

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