Эксперты протестировали кроссовер Range Rover Evoque 2020





Обновленный кроссовер Range Rover Evoque 2020 модельного года имеет еще более плавные линии, чем его предшественник. Создатели модели поставили перед собой подобную цель и добились ее. Для этого они расположили дверные ручки на уровне кузова, а все остальные части авто сделали более округлыми и обтекаемыми. Отдельно эксперты отметили уменьшение свесов и крупные 21-дюймовые диски. Новая задняя подвеска автомобиля стала в два раза меньше по вертикали, что позволило увеличить багажное отделение на 6%. Удлинение колесной базы не сказалось на пространстве в салоне кроссовера, но некоторых положительных изменений в этом направлении удалось достичь благодаря конструкторским решениям.Главной особенностью нового Range Rover Evoque 2020 модельного года станет 9-ступечатая коробка передач 9HP50. Она позволит программировать более легкое переключение для каждого водителя индивидуально. Новинка получит много современных систем помощи и безопасности. Среди них – ClearSight Ground View, создающая изображение местности благодаря камерам в радиаторной решетке и на стеклах, Terrain Response2, помогающая водителю подстраиваться под изменения окружающей среды, и многие другие.